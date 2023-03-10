Санкцій для Росії залишилося небагато, Україні потрібна інша підтримка, - Боррель

Відповідальність Європи полягає в тому, щоб підтримати Україну, в тому числі шляхом надання зброї та боєприпасів.

Європейський Союз майже вичерпав свої можливості для санкцій проти Росії, і зараз увага блоку має бути спрямована на фінансову та військову підтримку України.

Про це в інтерв'ю Euractiv заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, пише "Європейська правда".

"З точки зору санкцій ми можемо зробити не так багато, але ми можемо продовжувати збільшувати фінансову та військову підтримку", - сказав Боррель.

За останній рік ЄС схвалив 10 пакетів санкцій проти Москви, покликаних ускладнити фінансування війни і позбавити Росію технічного обладнання та запчастин для зброї, яка буде використана проти України.

"Було б дивно, якби через рік після початку вторгнення у нас залишилося набагато більше варіантів. Ми використовуємо наш поетапний процес, і ми були поступовими - можливо, іноді занадто поступовими... Але дійсно, через рік після вторгнення ми наближаємося до вершини драбини", - зазначив Боррель.

"Відповідь завжди одна - продовжувати підтримувати Україну. Україні потрібно багато грошей просто для того, щоб підтримувати техніку в робочому стані, воююча держава має багато фінансових потреб - це вимагатиме багато зусиль з нашого боку - тому санкції та військова підтримка - це ще не все", - додав він.

Боррель наголосив, що рішення про бойові дії "має приймати Україна", але відповідальність Європи полягає в тому, щоб підтримати її, в тому числі шляхом надання зброї та боєприпасів.

Нагадаємо, що прокуратура Нідерландів відкрила 45 кримінальних справ за обхід санкцій ЄС проти Росії.

Раніше в МЗС України закликали Євросоюз не послаблювати санкції проти Росію та готувати 11-ий пакет.