Ворог завдав 15 ударів по Харківщині, під прицілом – енергетична інфраструктура (оновлено)
Ворог завдав 15 ударів по Харківщині, під прицілом – енергетична інфраструктура (оновлено)
Росіяни обстріляли обʼєкт інфраструктури в Києві. Виникли перебої з теплопостачанням (доповнено)
Росіяни обстріляли обʼєкт інфраструктури в Києві. Виникли перебої з теплопостачанням (доповнено)
“Російський імперіалізм зробив з Шевченка монстра, і відголоски цього ми досі відчуваємо”, - шевченкознавець Олександр Боронь
“Російський імперіалізм зробив з Шевченка монстра, і відголоски цього ми досі відчуваємо”, - шевченкознавець Олександр Боронь
Тарифний план. Як уряд планує підвищувати вартість електроенергії?
Тарифний план. Як уряд планує підвищувати вартість електроенергії?
Путін у Тбілісі. Як Росія підриває безпеку Грузії
Путін у Тбілісі. Як Росія підриває безпеку Грузії
У ТрО “Північ” повідомили, що розстріляного на відео захисника опізнали як бійця 119 бригади ТрО (уточнено)
У ТрО “Північ” повідомили, що розстріляного на відео захисника опізнали як бійця 119 бригади ТрО (уточнено)
На Тернопільщині впали уламки російської ракети (оновлено)
На Тернопільщині впали уламки російської ракети (оновлено)
Росія атакувала Вінницьку, Івано-Франківську, Одеську, Кіровоградську та ще 12 областей
Росія атакувала Вінницьку, Івано-Франківську, Одеську, Кіровоградську та ще 12 областей
Нічна ракетна масована атака 9 березня: загиблі і поранені, зруйновані будинки, обмеження електропостачання, знеструмлена ЗАЕС
Нічна ракетна масована атака 9 березня: загиблі і поранені, зруйновані будинки, обмеження електропостачання, знеструмлена ЗАЕС
ГоловнаСвіт

Санкцій для Росії залишилося небагато, Україні потрібна інша підтримка, - Боррель

Відповідальність Європи полягає в тому, щоб підтримати Україну, в тому числі шляхом надання зброї та боєприпасів.

Санкцій для Росії залишилося небагато, Україні потрібна інша підтримка, - Боррель
Фото: EPA/UPG

Європейський Союз майже вичерпав свої можливості для санкцій проти Росії, і зараз увага блоку має бути спрямована на фінансову та військову підтримку України.

Про це в інтерв'ю Euractiv заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, пише "Європейська правда".

"З точки зору санкцій ми можемо зробити не так багато, але ми можемо продовжувати збільшувати фінансову та військову підтримку", - сказав Боррель.

За останній рік ЄС схвалив 10 пакетів санкцій проти Москви, покликаних ускладнити фінансування війни і позбавити Росію технічного обладнання та запчастин для зброї, яка буде використана проти України.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

"Було б дивно, якби через рік після початку вторгнення у нас залишилося набагато більше варіантів. Ми використовуємо наш поетапний процес, і ми були поступовими - можливо, іноді занадто поступовими... Але дійсно, через рік після вторгнення ми наближаємося до вершини драбини", - зазначив Боррель.

"Відповідь завжди одна - продовжувати підтримувати Україну. Україні потрібно багато грошей просто для того, щоб підтримувати техніку в робочому стані, воююча держава має багато фінансових потреб - це вимагатиме багато зусиль з нашого боку - тому санкції та військова підтримка - це ще не все", - додав він.

Боррель наголосив, що рішення про бойові дії "має приймати Україна", але відповідальність Європи полягає в тому, щоб підтримати її, в тому числі шляхом надання зброї та боєприпасів.

Нагадаємо, що прокуратура Нідерландів відкрила 45 кримінальних справ за обхід санкцій ЄС проти Росії.

Раніше в МЗС України закликали Євросоюз не послаблювати санкції проти Росію та готувати 11-ий пакет.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також