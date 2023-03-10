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На Миколаївщині затримали ворожу інформаторку, яка коригувала ракетні удари

Зловмисниця збирала інформацію про місця базування Сил оборони і розташування критичної інфраструктури.

На Миколаївщині затримали ворожу інформаторку, яка коригувала ракетні удари
Фото: СБУ

Кіберфахівці Служби безпеки викрили ще одну поплічницю агресора у прифронтових районах півдня України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними слідства, фігуранткою є місцева жителька, яка на початку повномасштабного вторгнення підтримала російських окупантів і активно розповідала про це у соцмережах. Таким чином вона потрапила у поле зору ворога, який дистанційно залучив її до співпраці.

Зловмисниця збирала інформацію про місця базування Сил оборони і розташування критичної інфраструктури на території Миколаївщини.

Для збору інформації вона виходила на місцевість і приховано фотографувала розташування українських об’єктів, а також фіксувала прилеглу територію. Отримані дані надсилала через анонімний месенджер.

Цю інформацію ворог міг використати для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по місту.

Співробітники СБУ затримали зрадницю на спробах збору і поширення закритих відомостей. Під час обшуку у неї виявили мобільний телефон із доказами листування з агресором.

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Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі вона перебуває під вартою. Триває розслідування.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала ворожих інформаторів, які шпигували за керівництвом столичних військкоматів.

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