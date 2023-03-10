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Фінляндія надасть Україні 29 млн євро гуманітарної допомоги

Зокрема, Україна зможе використати допомогу у сферах освіти, захисту навколишнього середовища і радіаційної безпеки.

Фінляндія надасть Україні 29 млн євро гуманітарної допомоги
Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто
Фото: ЕРА/UPG

Україна звернулася за підтримкою до Фінляндії, зокрема для задоволення нагальних і довгострокових потреб, пов’язаних з освітою, навколишнім середовищем і радіаційною безпекою. Фінляндія надасть Україні 29 млн євро в якості гуманітарної допомоги та для підтримки розвитку співпраці.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Фінляндії. 

“Загарбницька війна Росії проти України, яка триває вже понад рік, завдала величезних руйнувань і страждань. За оцінками ООН, гуманітарної допомоги потребує 17,5 мільйонів людей, або майже половина населення України. Щоб полегшити людські страждання та допомогти Україні у розпал війни, Фінляндія виділить 15 млн євро на гуманітарну допомогу та 14 млн євро на співпрацю з метою розвитку”, - йдеться в повідомленні.

5 мільйонів євро гуманітарної допомоги Фінляндії буде надано через Український гуманітарний фонд Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA).

5,4 мільйона євро буде надано через двох інших важливих для Фінляндії партнерів в Україні – Всесвітню продовольчу програму (ВПП) та Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ). 

Частина гуманітарної допомоги надходить через фінські громадські організації.

Крім того, Міністерство навколишнього середовища Фінляндії готується до надання прямої та довгострокової підтримки українському екологічному сектору.

Військові дії підвищують ризик ядерних аварій і аварій. Управління з радіаційної та ядерної безпеки Фінляндії (STUK) планує співпрацю зі своїми колегами в Україні у сфері радіаційної та ядерної безпеки для розширення досвіду українських органів з радіаційної та ядерної безпеки.

Надані зараз 29 мільйонів євро є частиною додаткового фінансування у розмірі 70 мільйонів євро, яке Уряд виділив на допомогу Україні у 2022 році. Крім того, 37 мільйонів євро зарезервовано на 2023 рік для підтримки України через співпрацю з метою розвитку. Це зробить Україну найбільшою країною-партнером Фінляндії у співпраці з метою розвитку.

Нагадаємо, Фінляндія надала Естонії дозвіл реекспортувати гаубиці D-30 в Україну. Також передадуть боєприпаси до гаубиць.

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