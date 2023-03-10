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У Києві залишаються без опалення 30% споживачів, - КМВА

Відключення електрики відсутні.

У Києві залишаються без опалення 30% споживачів, - КМВА
Фото: Главком

У Києві без тепла залишаються 30% споживачів. Роботи з відновлення теплопостачання у столиці тривали всю ніч і тривають зараз.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація у Telegram.

"Відключення по електриці відсутні. Водопостачання в штатному режимі. Теплопостачання в процесі відновлення. Станом на 7:50 без тепла 30% споживачів. Роботи по відновленню тривали всю ніч і продовжуються зараз. Невдовзі обов’язково повернемо тепло киянам!" - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

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Нагадаємо, Росія 9 березня завдала масованого ракетного удару по Україні. Через це у низці областей запровадили аварійні вимкнення світла, а також у Києві. Згодом у столиці екстрені відключення скасували.

Станом на 17:00  електропостачання в Києві відновили в повному обсязі.

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