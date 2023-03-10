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У Криму окупанти формують плани евакуації працівників “адміністрацій”, – Центр нацспротиву

Такий план вже затверджено у Красноперекопську.

У Криму окупанти формують плани евакуації працівників “адміністрацій”, – Центр нацспротиву
Фото: соцмережі

У Криму окупаційні адміністрації почали формувати плани евакуації своїх працівників.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

“Зокрема окупанти формують перелік працівників та їх сімей, які підлягають першочерговій евакуації”, – йдеться у повідомленні. 

У деяких містах плани вже сформовані й затверджені, зокрема у Красноперекопську.

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Нагадаємо, на північ Кримського півострова окупанти звозять через Сімферополь російських військових. Гауляйтер Сергій Аксьонов вирішив побудувати там нову базу для "вагнерівців", і для цього росіяни хочуть виділити 500 га в одному з гірських районів.

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