У Криму окупанти формують плани евакуації працівників “адміністрацій”, – Центр нацспротиву

У Криму окупаційні адміністрації почали формувати плани евакуації своїх працівників.
Про це повідомили у Центрі національного спротиву.
“Зокрема окупанти формують перелік працівників та їх сімей, які підлягають першочерговій евакуації”, – йдеться у повідомленні.
У деяких містах плани вже сформовані й затверджені, зокрема у Красноперекопську.
Нагадаємо, на північ Кримського півострова окупанти звозять через Сімферополь російських військових. Гауляйтер Сергій Аксьонов вирішив побудувати там нову базу для "вагнерівців", і для цього росіяни хочуть виділити 500 га в одному з гірських районів.