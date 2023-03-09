Чергове намагання держави-терориста воювати проти цивілізованості призвело до тимчасових відключень електрики, тепла, води у деяких наших регіонах і містах. Російські ракети сьогодні забрали життя шести українців.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Відновлювальні роботи на енергообʼєктах тривають увесь день. Найскладніше – Харків, Житомирщина. Непросто в Одесі, у Дніпропетровській області, у Києві, у Запоріжжі. Ремонтні бригади, енергетики, місцева влада, центральна влада – усі працюватимуть стільки, скільки треба, щоб відновити подачу енергії містам і районам, де зараз проблеми. Я дякую всім, хто працює заради цього”, - наголосив президент.

Він додав, що хоч би скільки Росія робила підлостей, наша держава й народ все одно не будуть у кайданах. Ані ракети, ані звірства Росії в цьому не допоможуть.

“Я хочу подякувати сьогодні всім воїнам наших Повітряних сил. Особливо – 138-й Дніпровській, 160-й Одеській та 208-й Херсонській зенітним ракетним бригадам, які відзначились у захисті від цього російського нальоту”, - зазначив Володимир Зеленський.

Президент України говорив сьогодні з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, зокрема й про енергетичну підтримку України. Він поінформував її про наслідки удару держави-терориста. Також сторони обговорили питання санкційного тиску на Росію за терор.

“До речі, унаслідок цього удару Запорізька атомна станція була знов відʼєднана від енергомережі. Це критична ситуація. І Росія свідомо йде на створення таких критичних ситуацій на наших атомних обʼєктах. Це просто вже за визначенням означає, що Росія не може бути сумлінним учасником будь-яких відносин в атомній сфері. А отже, що швидше російська атомна галузь опиниться під санкціями, то безпечніше буде світу. Не можна залишити державі-терористу жодної можливості використовувати будь-які атомні обʼєкти будь-де у світі для терору”, - підкреслив голова держави.

Зеленький запевнив, що пані президентка Єврокомісії позитивно оцінила прогрес України на антикорупційному напрямку, зокрема, затвердження Антикорупційної стратегії й призначення нового директора НАБУ.

“Сьогодні ж провів доволі тривалу зустріч із представниками нашої культурної спільноти. Театр, кіно, музика, література, державні культурні інституції, громадські ініціативи. Був представлений Шевченківський комітет, українські журналісти. Ми говорили про те, як посилити можливості української культури в комунікації зі світом заради підтримки України. Дипломатія, журналістика й культура – це три сфери, які роблять найбільше, щоб світ розумів нашу боротьбу й допомагав”, - зазначив Зеленський.

Як розповів президент, дуже важливо – щоб досвід повномасштабної війни, наших воїнів, те, через що вони проходять на фронті, досвід українських окопів, досвід наших людей, які реально зараз захищають європейську свободу, – щоб увесь цей досвід був описаний українцями.

“Україна обʼєднала світ. Українці надихають сотні інших народів тим, як захищають свою державу й свободу. І буде правильно, щоб усе це відображалося саме українською культурою, саме нашими інституціями, нашими людьми. Українським кіно, українським театром, українською літературою, українською музикою, українськими музеями, українським візуальним мистецтвом. Щоб в усьому цьому був збережений справжній досвід тих, хто проходить війну, хто на передовій, хто справді переживає те, що значить: борітеся – поборете”, - зауважив президент України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив заступника командувача Національної гвардії України.