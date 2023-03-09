Президент призначив заступника командувача Національної гвардії

Президент Володимир Зеленський призначив заступника командувача Національної гвардії України.

Про це йдеться в указі глави держави, оприлюдненому на сайті Президента.

"Призначити Сахона Олега Олександровича заступником командувача Національної гвардії України", - зазначено в документі.

До призначення генерал-майор Сахон був начальником Східного територіального управління НГУ. За інформацією пресслужби Нацгвардії, представлення Сахона у Харкові на цю посаду відбулося в липні 2019 року.

До цього він пройшов посади від заступника командира роти до першого заступника начальника Західного територіального управління НГУ – начальника штабу.

Нагадаємо, днями Зеленський призначив нового начальника Херсонської міської військової адміністрації та звільнив зі Служби безпеки низку керівників.