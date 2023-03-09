Жінки-депутатки на фронті: хто вони?
Жінки-депутатки на фронті: хто вони?
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
У ТрО “Північ” повідомили, що розстріляного на відео захисника опізнали як бійця 119 бригади ТрО (уточнено)
У ТрО “Північ” повідомили, що розстріляного на відео захисника опізнали як бійця 119 бригади ТрО (уточнено)
Нічна ракетна масована атака 9 березня: загиблі і поранені, зруйновані будинки, обмеження електропостачання, знеструмлена ЗАЕС
Нічна ракетна масована атака 9 березня: загиблі і поранені, зруйновані будинки, обмеження електропостачання, знеструмлена ЗАЕС
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Російська неспроможність і український контрнаступ
Російська неспроможність і український контрнаступ
“Російський імперіалізм зробив з Шевченка монстра, і відголоски цього ми досі відчуваємо”, - шевченкознавець Олександр Боронь
“Російський імперіалізм зробив з Шевченка монстра, і відголоски цього ми досі відчуваємо”, - шевченкознавець Олександр Боронь
Путін у Тбілісі. Як Росія підриває безпеку Грузії
Путін у Тбілісі. Як Росія підриває безпеку Грузії
Росіяни обстріляли обʼєкт інфраструктури в Києві. Виникли перебої з теплопостачанням (доповнено)
Росіяни обстріляли обʼєкт інфраструктури в Києві. Виникли перебої з теплопостачанням (доповнено)
ГоловнаСуспільствоПодії

Президент призначив заступника командувача Національної гвардії

Ним став генерал-майор Олег Сахон.

Президент призначив заступника командувача Національної гвардії
Заступник командувача Національної гвардії України Олег Сахон
Фото: Пресслужба Національної гвардії України

Президент Володимир Зеленський призначив заступника командувача Національної гвардії України.

Про це йдеться в указі глави держави, оприлюдненому на сайті Президента.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

"Призначити Сахона Олега Олександровича заступником командувача Національної гвардії України", - зазначено в документі.

До призначення генерал-майор Сахон був начальником Східного територіального управління НГУ. За інформацією пресслужби Нацгвардії, представлення Сахона у Харкові на цю посаду відбулося в липні 2019 року.

До цього він пройшов посади від заступника командира роти до першого заступника начальника Західного територіального управління НГУ – начальника штабу.

Нагадаємо, днями Зеленський призначив нового начальника Херсонської міської військової адміністрації та звільнив зі Служби безпеки низку керівників.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також