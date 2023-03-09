​У боях за Бахмут загинули батько і син Олег та Микита Хомюки

У боях за Бахмут у Донецькій області загинули воїни 206-го батальйону 241-ї бригади Територіальної оборони, батько і син Олег та Микита Хомюки.

Про це повідомляє у Facebook 241 бригада територіальної оборони міста Києва.

Батько Олег з позивним “Хома” та його син Микита з позивним “Турист” з перших днів повномасштабного наступу пішли боронити свою землю до складу Сили територіальної оборони ЗСУ. Вони разом захищали Україну і разом геройські загинули на бойових позиціях.

Фото: 241 бригада територіальної оборони міста Києва у Facebook

Побратими розповідають про загиблих на сторінці батальйону:

“Батько, солдат Олег із позивним “Хома”. Добрий, щирий та відвертий. Він першим поспішав на допомогу, дбав про товаришів, намагався розрадити чи просто підтримати. Опікувався долею сина і всіх інших молодших товаришів, котрих вважав за дітей і це надихало Олега рухатися далі, долаючи труднощі військового шляху”.

“Син, старший солдат Микита “Турист” – але побратими зазвичай звали його “молодшим Хомою”, бо з батьком вони були нерозлучні. Микита був відкритий світу, захоплювався подорожами і часто згадував, як вони з батьком любили тихий відпочинок на природі. Він був сповнений бажання стати справжнім воїном: навчався, розвивав навички, не зупинявся і прагнув опанувати різні військові спеціальності. Сумлінний та наполегливий, молодий та ще не одружений – ти міг би стати гідним батьком і виховати власних дітей в любові до країни, але не судилося”.

У п‘ятницю 10 березня в Києві відбудеться прощання із загиблими батьком і сином Олегом та Микитою Хомюками.

Об 11.00 на Майдані Незалежності відбудеться Громадська панахида.

О 13.00 – поховання на Лісовому кладовищі.