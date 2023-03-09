Масовані ракетні атаки РФ на Запорізьку АЕС становлять небезпеку для Європи, – Боррель

Масовані ракетні атаки Росії на критичну інфраструктуру України, зокрема на Запорізьку АЕС, створюють великий ризик ядерного інциденту і становлять небезпеку для європейського континенту.

Про це повідомив у Twitter високий представник ЄС Жозеп Боррель.

Він наголосив, що Росія не припиняє варварських атак і знову завдала удару по критичній інфраструктурі України.

“Уночі та вже під час нашої зустрічі понад 80 ракет і дронів були запущені РФ по Україні. Атака відбулася серед ночі та по всій країні, вбиваючи безневинних цивільних та завдаючи серйозної шкоди. Зокрема, Запорізька АЕС внаслідок атаки знову від’єднана від електричної мережі України, що суттєво підвищило ризик ядерного інциденту”, – заявив Боррель на пресконференції у Стокгольмі за підсумками неформальної зустрічі міністрів ЄС з питань розвитку.

Голова європейської дипломатії додав, що дії Росії призвели до серйозного порушення ядерної безпеки.

Нагадаємо, близько 3:53 ранку 9 березня внаслідок російських ракетних ударів вимкнулася остання лінія зв’язку окупованої Запорізької АЕС з українською енергосистемою. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав співробітників організації взяти на себе зобов’язання захищати ядерну безпеку станції.

Близько 16:00 фахівці Укренерго відновили енергоживлення Запорізької атомної електростанції.