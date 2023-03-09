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У Штутгарті пройде виставка Отто Дікса та українських митців про війни в Європі

Проєкт “From 1914 till Ukraine” відкривається 10 березня.

Фото: kunstmuseum-stuttgart

10 березня у Kunstmuseum Stuttgart (Німеччина) платформа культури пам’яті Минуле / Майбутнє / Мистецтво відкриває кураторську виставку Катерини Семенюк та Оксани Довгополової «From 1914 till Ukraine». Про це повідомила пресслужба платформи. Виставка об’єднає роботи Отто Дікса та українських митців.

Художній музей Штутгарта відомий своїм зібранням робіт Отто Дікса — німецького живописця і графіка ХХ століття, що працював з темами Першої та Другої світової війни. На запрошення кураторки музею Анне Фіт, Катерина Семенюк та Оксана Довгополова розробили концепцію проєкту, який інтегрується в простір постійної експозиції.

Графічна робота Отто Дікса, 1924
Фото: kunstmuseum-stuttgart
Графічна робота Отто Дікса, 1924

В залах музею Großstadt (Мегаполіс) та Krieg (Війна) роботи Отто Дікса періоду Першої та Другої світових війн зустрінуться зі створеними після 2014 року роботами українських митців: Андрія Сагайдаковського, Даніїла Ревковського та Андрія Рачинського, Катерини Бучацької, Дениса Саліванова, а також колективний звуковий проєкт Максима Іванова, Віктора Константінова, Івана Скорини, Ксенії Щербакової та Ксенії Янус.

Кураторки виставки розповідають: «У проєкті “From 1914 till Ukraine” ми міркуємо про століття загибелі імперій. Британський історик Ерік Гобсбаум говорив про “довге XIX століття” як епоху панування імперій — від Французької революції 1789 року до початку Першої світової війни в 1914 році. ХХ століття, на думку Гобсбаума, стало епохою смерті імперій та виявилося “коротким”: почавшись у 1914-му, воно завершилося в 1991-му розпадом СРСР. Але зараз остання імперія вирішила відродитися, намагаючись захопити незалежні країни. Поки вона не впаде, “довге” ХХ століття не закінчиться».

Андрій Рачинський, Даніїл Ревковський. Степ Мікі Маусів. 2023
Фото: kunstmuseum-stuttgart
Андрій Рачинський, Даніїл Ревковський. Степ Мікі Маусів. 2023

Частина представлених робіт надана колекціонером Павлом Мартиновим та ГО "Музей сучасного мистецтва". Виставка працюватиме по 23 липня 2023 року.

Нагадаємо, 10 березня Музей Ханенків відкриває виставку “Тим часом”: покажуть роботи українських художників, які допомагали музею протягом 2022 року.

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