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Довженко-центр відкриває лекторій про історію українського кіно

Починаючи з 9 березня лекції читатимуть щотижня.

Довженко-центр відкриває лекторій про історію українського кіно
Фото: facebook/Довженко-Центр: Dovzhenko Centre

9 березня Довженко-центр розпочинає лекторій “Як перестати хвилюватися і полюбити українське кіно”. Про це повідомила пресслужба центру.

Першу лекцію “Між війною та війною. Наративи українського кіно 1930–х” прочитає керівник Кіноархіву ДЦ Олександр Телюк. 

Серед запрошених лекторок та лекторів: Дар’я Бадьор, Сергій Тримбач, Лук’ян Галкін, Володимир Войтенко, Алекс Малишенко, Міла Новікова, Марина Скирда. Також леції читатимуть кінознавці і кінознавчині Довженко-Центру: Олександр Телюк, Альона Пензій, Станіслав Битюцький.

У лекціях організатори обіцяють охопити усі періоди українького кіно починаючи з 1920-х та розповісти про зв’язок між різними видами мистецтв, історію української анімації та документального кіно, зміни українського кінопростору після 2014 року. 

Лекторій організований Довженко-Центром за підтримки ГО «Музей сучасного мистецтва» у рамках співпраці Ukrainian Emergency Art Fund та Teiger Foundation. 

Нагадаємо, 18 та 19 березня на кіностудії Довженка пройде документально-музичний перформанс “Безпечний простір”

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