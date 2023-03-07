10 серіалів, що вийдуть навесні

Цієї весни на стримінгових платформах вийде багато серіалів, декотрі можуть претендувати на роль улюблених і, цілком імовірно, отримати престижні нагороди. Теми вкрай різноманітні: про любов, зраду, всесвіт, клімат, футбол, боротьбу за владу, надприродні сили, статеве виховання і навіть про «сантехніків». Ми відібрали десять стрічок, серед них — і ті, що встигли захопити серця багатьох та стати культовими, і геть свіжі, але перспективні історії.

«Мандалорець»: 3 сезон

Фото: kinowar.com Cеріал 'Мандалорець'

Продовження серіалу про Мандалорця відомої франшизи «Зоряні війни» вже можна подивитися на стримінговому сервісі Disney+. Історія відбувається після подій фільму «Зоряні війни. Епізод VI. Повернення джедая», знятого 1983 року. Серіал розповідає про молодого, але надзвичайно сильного воїна. Після зміни влади він стає вигнацем і шукати собі нове призначення.

«Ти»: 2 частина 4 сезону

9 березня на Netflix вийде продовження серіалу, що вже встиг підкорити весь світ. Джо, якого грає Пенн Беджлі — начитаний інтелектуал, що вміє лагодити старі книжки. І має моторошну особливість — він одержимий закоханістю в жінок і специфічно виявляє любов і турботу до них. Після інсценування смерті в попередньому сезоні Джо змінює стиль і перебирається до Лондона, де вдає професора англійської літератури. Він намагається не привертати уваги своїм новим життям, але раптово все йде не за планом.

«Тед Лассо»: 3 сезон

Продовження успішного серіалу із Джейсоном Судейкісом у головній ролі вийде вже 15 березня на Apple TV+. Тед — тренер з американського футболу, який перебирається до Великої Британії та починає управляти англійським клубом. Він майже не має досвіду, натомість випромінює харизму. Тож ненависть колег, футболістів і вболівальників поступово переростає в прихильність. Це оптимістичне та смішне шоу за попередні сезони отримало аж сім премій «Еммі», зокрема, як «Найкращий комедійний серіал».

«Екстраполяція»

Новий серіал-антологія з’явиться на стримінговій платформі Apple TV+ 17 березня. Ця стрічка притягує вже своєю зірковою командою: Меріл Стріп, Маріон Котіяр, Тобі Магвайр, Кіт Гарінгтон, Девід Швіммер тощо. «Екстраполяція» — це футуристична розповідь про наслідки зміни клімату, що торкнулася всіх людей. Події відбуватимуться впродовж 33 років і спробують описати, як нові умови впливають на роботу, віру, стосунки між людьми та саме існування людства.

«Спадщина»: 4 сезон

Новий сезон цього комедійно-сатиричного серіалу стане останнім. У «Спадщині» події розгортаються навколо родини Роїв, що володіють глобальною медіаімперією. Батько Логан Рой хворіє, і його четверо дітей починають боротьбу за владу, щоб отримати батькові привілеї та посаду. Серіал здобув перемоги та номінації на «Еммі» й кінопремії «Золотий глобус», а його завершальний сезон стартує 26 березня на HBO.

«Сила»

Критики пророкують сервісу Amazon Prime успіх з новим науково-фантастичним серіалом «Сила». Йдеться про адаптацію популярної книжки Наомі Алдерман, яка стала бестселером New York Times і визнана однією з кращих за версією New York Times Book Review у 2017 році. За сюжетом, одного разу всі дівчатка отримують надзвичайну силу. Відтепер вони можуть керувати електрикою, вивільнюючи її з власних рук. Це небезпечна сила, що може шкодити та вбивати, дарує жагу до влади. Чим закінчиться такий експеримент, можна буде дізнатися вже зовсім скоро: показ розпочнеться 31 березня.

«Статеве виховання»: 4 сезон

Фото: Кіноріум

Це шоу полюбили і підлітки, і дорослі — за колоритних персонажів і освітнє послання. Воно розповідає про учнів старшої школи та їхні проблеми. Попередній сезон завершився інтригою: школу закривають, а щойно між головними героями Отісом і Мейв зароджується щось серйозне, дівчина їде на навчання в США. Четвертий сезон обіцяє змінити декорації та додати нових персонажів. На жаль, з деким усе-таки доведеться попрощатися: з’явилася інформація, що яскраві Таня Рейнольдс і Патрісія Елісон уже не повернуться на екрани. Однак ми сподіваємося, що цей сезон не розчарує прихильників. Точну дату релізу Netflix ще не оголосив.

«Нестабільний»

Новий комедійний серіал, у якому знялися зірка «Парків і зон відпочинку» Роб Лоу та його син Джон Овен Лоу. Разом з Віктором Фреско вони також стали продюсерами шоу про ексцентричного мільярдера Елліса Дрегона, який спеціалізується на біотехнологіях. Смерть дружини стала для нього великим ударом і поступово затягує в безодню. Витягнути чоловіка та заодно врятувати сімейний бізнес намагається його сором’язливий син. У серіалі також зіграє зірка комедії «Погань» Сіан Кліффорд. Показ стартує на Netflix 30 березня.

«Сантехніки Білого дому»

Фото: imdb.com

Мінісеріал розповість про так званих «сантехніків» Білого дому — спеціальний підрозділ, створений Річардом Ніксоном для боротьби з «витоками», які могли б призвести до оприлюднення секретної інформації. Події цієї політичної драми з вкрапленнями гумору зосереджено на Вотергейтському скандалі, хоча побічно згадано й інші справи «сантехніків». У серіалі зіграли відомі зірки, зокрема: Вуді Гаррельсон, Ліна Хіді, Кірнан Шипці, Джастін Тер. HBO обіцяв розпочати показ у березні, проте точної дати ще не оголосив.

«Любов і смерть»

Кримінальна драма розповість про реальні події в Техасі 1980 року. Тихе та, здавалося б, ідеальне життя двох вірян знищує нещастя. Зрада штовхає домогосподарку Кенді Монтгомері на жорстоке вбивство за допомогою сокири. Головні ролі в серіалі виконали Елізабет Олсен і Джессі Племенс. Також у стрічці знялися акторка культового горору «Американська історія жахів» Лілі Рейб і зірка шоу «Джесіка Джонс» від всесвіту Marvel Крістен Ріттер. Три перші частини мінісеріалу будуть доступними з 27 квітня на стримінговому сервісі HBO; наступні серії планують випускати щотижня до 25 травня.