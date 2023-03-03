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Із музичної академії ім. Чайковського звільнився ще один викладач

Пішов Володимир Сіренко, який викладав у НМАУ з 1992 року.

Із музичної академії ім. Чайковського звільнився ще один викладач
Фото: НМАУ

Головний диригент і художній керівник Національного заслуженого академічного симфонічного оркестру України Володимир Сіренко звільнився з Національної музичної академії ім. П. Чайковського.

Про це написала на своїй фейсбук-сторінці його дружина скрипалька Євгенія Сіренко.

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"Зі зрозумілих всім причин, професор, Народний артист України, лауреат Нац.премії ім. Шевченка, головний диригент і художній керівник Національного заслуженого академічного симфонічного оркестру України, член-кореспондкент НАН України Сіренко В.Ф. попрощався з Національною музичною Академією імені Петра Ілліча Чайковського , в якій викладав з 1992 року", - йдеться в дописі.

Звільнення пов'язане з відмовою закладу прибрати зі своєї назви ім’я російського композитора.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що з цієї причини пішла зі НМАУ професорка, викладачка кафедри історії світової музики Олена Корчова

Також пообіцяла звільнитися композиторка Алла Загайкевич.

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