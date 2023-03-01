Український інститут книги спрямує на книговидання 74 млн гривень

Український інститут книги отримав фінансування для підтримки книговидання.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.
“74 мільйони гривень є в Українському інституті книги. Зараз оголошено конкурси для видавців, аби ті видавали книги та поповнювали бібліотеки”, - сказав Ткаченко під час передачі книг у сховище при Київському національному університеті будівництва і архітектури.
Міністр нагадав, що у бібліотеках триває процес заміщення радянської літератури, котра наразі становить понад половину фондів.
Втім, оплатити мільйони нових примірників для заміни старих книжок держава самостійно не в змозі. Тому Мінкультури звертається до колег із Франції та Німеччини, які власним коштом перекладають книжки українською та передають їх в українські бібліотеки та університети.
Ткаченко зазначив, що сподівається - інші країни також долучаться до цього процесу.
Нагадаємо, за інформацією українського парламенту, із публічних бібліотек у рамках дерусифікації було вилучено 19 млн книг після ініціативи Мінкультури.