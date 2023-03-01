Диригентка Оксана Линів отримала спеціальну нагороду Operа! Awards 2023

Українська диригентка, музичний керівник італійського театру Болоньї Оксана Линів отримала спеціальну нагороду «За вагомий внесок» від Oper!Awards 2023.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Я пишаюся тим, що отримала цю спеціальну нагороду “За вагомий внесок” від Operа! Awards 2023, після тої, яку я вже отримувала у 2020 році як “Найкращий диригент”. Я хочу присвятити цю особливу премію всім моїм колегам у Teatro Comunale Bologna, особливо всьому оркестру”, - написала Оксана Линів у Facebook.

Вона зазначила, що з першого дня репетицій, відразу після початку повномасштабної війни, музиканти італійського оркестру продемонстрували своє співчуття і підтримку Україні. За рік вони зіграли більше десяти творів сучасної української музики, включивши їх до Болонських програм.

“Для нас було важливим зробити свій внесок до встановлення миру і свободи прямо зі сцени, як належить артистам”, - зауважила Оксана Линів.

Крім того, вона повідомила, що також присвячує цю нагороду всій своїй команді Молодіжного симфонічного оркестру України. Їм після евакуації вдалося реалізувати чимало музичних проєктів у співпраці з важливими міжнародними установами, щоб через музику повернути молодому українському поколінню музикантів віру, підтримку та надію.

Як відомо, з 2019 року премія «Opera! Award» є єдиною галузевою премією в німецькомовних країнах, яка присвячена виключно оперному мистецтву. Призи присуджує журі журналістів.

Оксана Линів - українська диригентка, народилася у Львівській області. Засновниця та художній керівник фестивалю LvivMozArt, засновниця та головний диригент Молодіжного симфонічного оркестру України/YsOU.

У 2021 році Оксана Линів стала першою жінкою-диригенткою за 145 років історії Байройтського фестивалю. У жовні 2021 року призначена музичним директором найвидатнішого італійського оперного театру Болоньї. До цього протягом 260 років цю посаду займали лише чоловіки.

Нагадаємо, швейцарський художник підсвітив Одеську оперу кольорами українського прапора. Акція солідарності приурочена до роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну.