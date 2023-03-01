Депутатку Мар’яну Безуглу хочуть виключити з парламентського комітету нацбезпеки та оборони (оновлено)
Депутатку Мар’яну Безуглу хочуть виключити з парламентського комітету нацбезпеки та оборони (оновлено)
Державний архів Швеції виклав у мережу матеріали з політичної історії України
Державний архів Швеції виклав у мережу матеріали з політичної історії України
Китайська загроза. Пекіну потрібна поразка України
Китайська загроза. Пекіну потрібна поразка України
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Stryker. Американський універсал для ЗСУ
Stryker. Американський універсал для ЗСУ
Погляд на ворога. Що відбулося і чого не сталося
Погляд на ворога. Що відбулося і чого не сталося
Що готує Путін для Білорусі?
Що готує Путін для Білорусі?
ГоловнаКультура

Команда премії Ґонґадзе створила платформу «Реквієм» присвячену загиблим журналістам

Платформа розповідає про медійників, які загинули в Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Команда премії Ґонґадзе створила платформу «Реквієм» присвячену загиблим журналістам
Фото: journalistsmemorial.gongadzeprize

Команда премії Ґонґадзе створила платформу «Реквієм», яка збирає історії про журналістів та журналісток, які загинули в Україні після 24 лютого. Про це повідомила пресслужба премії.

На цей час, на платформі можна знайти 48 історій, які доступні українською та англійською мовами. Над проєктом працюють команди премії Ґонґадзе та Українського ПЕН у партнерстві з Інститутом масової інформації. Автори платформи зібрали історії загиблих, спілкувались з їхніми родичами та колегами, а також досліджували матеріали з відкритих джерел.

Як зазначають автори проєкту, платформа пам’яті “Реквієм” стала продовженням проєкту із серії фотовиставок, які Український ПЕН разом із партнерами організовував в різних містах України з березня 2022 року.  

Фото: ПЕН

За даними, неведеними на платформі, з 24 лютого 2022 року Росія вчинила в Україні понад 470 злочинів проти журналістів і медіа. 

Нагадаємо, міжнародна федерація журналістів призупинила членство російської спілки. Рішення було прийнято через формування осередків російської спілки на окупованих українських територіях.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також