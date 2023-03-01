Команда премії Ґонґадзе створила платформу «Реквієм» присвячену загиблим журналістам

Платформа розповідає про медійників, які загинули в Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Команда премії Ґонґадзе створила платформу «Реквієм», яка збирає історії про журналістів та журналісток, які загинули в Україні після 24 лютого. Про це повідомила пресслужба премії.

На цей час, на платформі можна знайти 48 історій, які доступні українською та англійською мовами. Над проєктом працюють команди премії Ґонґадзе та Українського ПЕН у партнерстві з Інститутом масової інформації. Автори платформи зібрали історії загиблих, спілкувались з їхніми родичами та колегами, а також досліджували матеріали з відкритих джерел.

Як зазначають автори проєкту, платформа пам’яті “Реквієм” стала продовженням проєкту із серії фотовиставок, які Український ПЕН разом із партнерами організовував в різних містах України з березня 2022 року.

Фото: ПЕН

За даними, неведеними на платформі, з 24 лютого 2022 року Росія вчинила в Україні понад 470 злочинів проти журналістів і медіа.

Нагадаємо, міжнародна федерація журналістів призупинила членство російської спілки. Рішення було прийнято через формування осередків російської спілки на окупованих українських територіях.