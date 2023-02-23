Міжнародна федерація журналістів призупинила членство Російської спілки журналістів. Про це йдеться на сайті федерації.
Рішення було прийнято через формування осередків російської спілки на окупованих українських територіях.
“Міжнародна федерація журналістів – це організація, заснована на міжнародній солідарності, на принципах співпраці між профспілками-членами та поваги до прав усіх журналістів. Дії Спілки журналістів Росії зі створення чотирьох осередків на окупованих українських територіях явно порушили цю солідарність і посіяли розкол між братськими спілками”, – сказав президент федерації Домінік Прадалі.
Він підкреслив, що організація продовжуватиме виявляти солідарність з двома українськими філіями та співпрацювати з чотирма філіями, які оголосили про вихід із членства в МФЖ.
Водночас, за словами Прадалі, МФЖ “терміново необхідно знайти способи продовжувати підтримувати тих незалежних журналістів у Росії та за її межами, які перебувають у зоні ризику або потребують допомоги”.
Міжнародна федерація журналістів заснована в Брюсселі і представляє інтереси 600 000 журналістів із 146 країн.
Нагадаємо, у війні проти Росії вісім журналістів загинули під час здійснення професійної діяльності, а 24 – як учасники бойових дій.