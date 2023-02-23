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Міжнародна федерація журналістів призупинила членство російської спілки

Рішення було прийнято через формування осередків російської спілки на окупованих українських територіях.

Міжнародна федерація журналістів призупинила членство російської спілки
Фото: Максим Козицький в тг

Міжнародна федерація журналістів призупинила членство Російської спілки журналістів. Про це йдеться на сайті федерації.

Рішення було прийнято через формування осередків російської спілки на окупованих українських територіях.

“Міжнародна федерація журналістів – це організація, заснована на міжнародній солідарності, на принципах співпраці між профспілками-членами та поваги до прав усіх журналістів. Дії Спілки журналістів Росії зі створення чотирьох осередків на окупованих українських територіях явно порушили цю солідарність і посіяли розкол між братськими спілками”, – сказав президент федерації Домінік Прадалі. 

Він підкреслив, що організація продовжуватиме виявляти солідарність з двома українськими філіями та співпрацювати з чотирма філіями, які оголосили про вихід із членства в МФЖ. 

Водночас, за словами Прадалі, МФЖ “терміново необхідно знайти способи продовжувати підтримувати тих незалежних журналістів у Росії та за її межами, які перебувають у зоні ризику або потребують допомоги”.

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Міжнародна федерація журналістів заснована в Брюсселі і представляє інтереси 600 000 журналістів із 146 країн.

Нагадаємо, у війні проти Росії вісім журналістів загинули під час здійснення професійної діяльності, а 24 – як учасники бойових дій.

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