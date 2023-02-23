Рішення було прийнято через формування осередків російської спілки на окупованих українських територіях.

Міжнародна федерація журналістів призупинила членство Російської спілки журналістів. Про це йдеться на сайті федерації.

Рішення було прийнято через формування осередків російської спілки на окупованих українських територіях.

“Міжнародна федерація журналістів – це організація, заснована на міжнародній солідарності, на принципах співпраці між профспілками-членами та поваги до прав усіх журналістів. Дії Спілки журналістів Росії зі створення чотирьох осередків на окупованих українських територіях явно порушили цю солідарність і посіяли розкол між братськими спілками”, – сказав президент федерації Домінік Прадалі.

Він підкреслив, що організація продовжуватиме виявляти солідарність з двома українськими філіями та співпрацювати з чотирма філіями, які оголосили про вихід із членства в МФЖ.

Водночас, за словами Прадалі, МФЖ “терміново необхідно знайти способи продовжувати підтримувати тих незалежних журналістів у Росії та за її межами, які перебувають у зоні ризику або потребують допомоги”.

Міжнародна федерація журналістів заснована в Брюсселі і представляє інтереси 600 000 журналістів із 146 країн.

Нагадаємо, у війні проти Росії вісім журналістів загинули під час здійснення професійної діяльності, а 24 – як учасники бойових дій.