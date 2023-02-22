Російські окупанти обстріляли шість громад Сумщини, є поранені

Протягом дня 22 лютого росіяни обстріляли 6 громад Сумської області. Було зафіксовано 89 прильотів, серед них 80 мінометних, 8 з артилерії та 1 - протитанкової керованої ракети.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

“О 13:30 з території РФ випущено протитанкову керовану ракету поблизу села Водолаги Хотінської громади. Внаслідок попадання по цивільному автомобілю “Газель” з розвезення хлібу водій та пасажир отримали поранення. Їм надали медичну допомогу”, - ййдеться у повідомленні.

Також по Есманьській громаді росіяни били з мінометів − 40 прильотів. Внаслідок мінометного обстрілу було пошкоджено дорогу, адмінбудівлю приватного підприємства та 2 житлових будинки в с. Сопич.

Село Рижівка у Білопільській громаді обстріляли з мінометів, 6 прильоти. Внаслідок обстрілу пошкоджено чотири житлових будинки. Ще 7 мін прилетіло по іншому населеному пункту громади.

По Юнаківській громаді ворог бив з САУ − 8 прильотів.

Краснопільську та Новослобідську громади обсттріляли з мінометів - 3 та 22 прильоти відповідно.

За сьогодні, 22 лютого, росіяни тричі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. По Марганецькій та Мирівській громадах росіяни вдарили з важкої артилерії, внаслідок ударів є руйнування.