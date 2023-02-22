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За день російські війська обстріляли дві громади Дніпропетровщини

Громади Нікопольського району окупанти обстрілювали з артилерії.

За день російські війська обстріляли дві громади Дніпропетровщини
Фото: Сергій Лисак

За сьогодні, 22 лютого, росіяни тричі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.  

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

По Марганецькій та Мирівській громадах росіяни вдарили з важкої артилерії, внаслідок ударів є руйнування.

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У Марганці ворожі снаряди обірвали лінію електропередач, яка живить насосну станцію. Через це без води на деякий час лишилися 35 тис. родин, тепер водопостачання вже відновлене. 

Також були пошкоджені з десяток приватних будинків та господарських споруд, автомобіль, газопровід.

Рятувальники обстежують решту уражених територій та встановлюють наслідки атак. 

При обстрілах люди не постраждали.

Нагадаємо, зранку 22 січня окупаційні війська обстріляли прикордонні населені пункти Чернігівської та Сумської областей.

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