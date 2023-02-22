На Харківщині чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої

Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої в Ізюмі Харківської області підірвався місцевий мешканець.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Як з’ясувалось, 55-річний чоловік розбирав зруйноване ворожим обстрілом приміщення будівлі. При цьому він випадково наступив на невідомий вибуховий предмет, зовні схожий на міну “лепесток”.

Внаслідок вибуху він отримав травми, його доставили до місцевого медичного закладу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Поліція закликала громадян бути обережними та не наближатися до незнайомих предметів.

У разі виявлення таких предметів слід негайно викликати службу ДСНС за номером 101 або дзвонити на лінію 102.

Нагадаємо, у с. Вербівка Ізюмського району Харківщини двоє жителів підірвалися на міні. Від вибуху один чоловік загинув, інший отримав поранення.