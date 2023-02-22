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На Харківщині чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої

Чоловіка із травмами доставили до лікарні.

На Харківщині чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої в Ізюмі Харківської області підірвався місцевий мешканець.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області. 

Як з’ясувалось, 55-річний чоловік розбирав зруйноване ворожим обстрілом приміщення будівлі. При цьому він випадково наступив на невідомий вибуховий предмет, зовні схожий на міну “лепесток”.

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Внаслідок вибуху він отримав травми, його доставили до місцевого медичного закладу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Поліція закликала громадян бути обережними та не наближатися до незнайомих предметів. 

У разі виявлення таких предметів слід негайно викликати службу ДСНС за номером 101 або дзвонити на лінію 102.

Нагадаємо, у с. Вербівка Ізюмського району Харківщини двоє жителів підірвалися на міні. Від вибуху один чоловік загинув, інший отримав поранення.

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