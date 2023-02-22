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​Росія з жовтня завдала 255 ракетних ударів по 112 енергооб'єктах, - генпрокурор

Ворог цілеспрямовано знищує критичну інфраструктуру.

​Росія з жовтня завдала 255 ракетних ударів по 112 енергооб'єктах, - генпрокурор
Фото: Офіс генпрокурора

Із жовтня минулого року Росія завдала 255 ракетних ударів по 112 об'єктах енергетичної інфраструктури України.

Про це на пресконференції повідомив генпрокурор Андрій Костін, передає Укрінформ.

"Починаючи з 10 жовтня минулого року ворог цілеспрямовано знищує критичну інфраструктуру, зокрема енергетичну. Завдано 255 ракетних ударів по 112 об'єктах. Це ті удари, які досягли цілей, тобто не ті, які були збиті нашими військовими. Це ті, що, як говорять, "прилетіли",- сказав він.

За словами генпрокурора,  з жовтня по лютий припадає 77% таких ракетних ударів, а саме булр зафіксовано 197 випадків.

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"Ми розглядаємо ці атаки як створення непридатних умов, що відповідає одній з ознак геноциду, вказаній у Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього", - наголосив Костін.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше зазначив, що ремонти пошкодженого атаками росіян енергообладнання розтягнуться на багато місяців.

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