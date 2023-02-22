Байден під сиренами – сигнал Путіну в бункер. Перемога у війні, якій дев’ять років
Байден під сиренами – сигнал Путіну в бункер. Перемога у війні, якій дев’ять років
Путін і порожнеча: чому тирани втрачають зв’язок з реальністю
Путін і порожнеча: чому тирани втрачають зв’язок з реальністю
Полеглий цвіт. Скільки ми платимо за свою незалежність?
Полеглий цвіт. Скільки ми платимо за свою незалежність?
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
У РФ розповсюдили фейки про візит Байдена до Києва
У РФ розповсюдили фейки про візит Байдена до Києва
Нардепи від ОПЗЖ залишаються. Заборонили Партію регіонів
Нардепи від ОПЗЖ залишаються. Заборонили Партію регіонів
Байден у Польщі і ядерний Путін. Російський мур знову має впасти
Байден у Польщі і ядерний Путін. Російський мур знову має впасти
Помер один із засновників “Мертвого Півня” Любомир Футорський
Помер один із засновників “Мертвого Півня” Любомир Футорський
Учасники міжцерковного діалогу в Софії Київській запропонували УПЦ та ПЦУ розпочати об'єднання
Учасники міжцерковного діалогу в Софії Київській запропонували УПЦ та ПЦУ розпочати об'єднання
ГоловнаСуспільствоВійна

Результати розслідування МКС воєнних злочинів РФ можна буде побачити цьогоріч, - Костін

Більшість воєнних злочинів росіян будуть розслідуватися і розглядатися в українських судах.

Результати розслідування МКС воєнних злочинів РФ можна буде побачити цьогоріч, - Костін
Фото: EPA/UPG

Результати розслідування Міжнародного кримінального суду російських воєнних злочинів в Україні можна буде побачити уже цього року.

Про це заявив під час пресконференції генпрокурор Андрій Костін, повідомляє Укрінформ.

"Є повне розуміння з боку МКС, з боку інших міжнародних інституцій щодо важливості їхньої ролі в забезпеченні справедливості покарання російських воєнних злочинців. Кожне провадження, яке буде далі розглядатися МКС, до кожного підходимо ретельно в кооперації з прокурором МКС. Безумовно, ви побачите результат нашої роботи у цьому році. Більш детально поки що не можу сказати",- сказав генпрокурор.

Костін додав, що більшість воєнних злочинів росіян, приблизно 99 відсотків, будуть розслідуватися і розглядатися в українських судах, тому що "наша система працює". А міжнародні інституції у цьому плані відіграватимуть "компліментарну роль, задля якої вони і були створені".

У березні минулого року МКС розпочав власне розслідування російських воєнних злочинів в Україні, після завершення слідства справа буде направлена на розгляд. Як відомо, МКС розглядає справи лише стосовно високопоставлених воєнних злочинців і лише за їх присутності на лаві підсудних.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, що за словами Костіна, Росія використовує сексуальне насильство як зброю війни. Українські прокурори фіксують такі випадки скрізь, де перебували військові РФ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також