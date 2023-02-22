Результати розслідування МКС воєнних злочинів РФ можна буде побачити цьогоріч, - Костін

Результати розслідування Міжнародного кримінального суду російських воєнних злочинів в Україні можна буде побачити уже цього року.

Про це заявив під час пресконференції генпрокурор Андрій Костін, повідомляє Укрінформ.

"Є повне розуміння з боку МКС, з боку інших міжнародних інституцій щодо важливості їхньої ролі в забезпеченні справедливості покарання російських воєнних злочинців. Кожне провадження, яке буде далі розглядатися МКС, до кожного підходимо ретельно в кооперації з прокурором МКС. Безумовно, ви побачите результат нашої роботи у цьому році. Більш детально поки що не можу сказати",- сказав генпрокурор.

Костін додав, що більшість воєнних злочинів росіян, приблизно 99 відсотків, будуть розслідуватися і розглядатися в українських судах, тому що "наша система працює". А міжнародні інституції у цьому плані відіграватимуть "компліментарну роль, задля якої вони і були створені".

У березні минулого року МКС розпочав власне розслідування російських воєнних злочинів в Україні, після завершення слідства справа буде направлена на розгляд. Як відомо, МКС розглядає справи лише стосовно високопоставлених воєнних злочинців і лише за їх присутності на лаві підсудних.

Нагадаємо, що за словами Костіна, Росія використовує сексуальне насильство як зброю війни. Українські прокурори фіксують такі випадки скрізь, де перебували військові РФ.