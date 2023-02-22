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На Херсонщині облаштували тимчасовий міст через річку Інгулець

У травні окупанти знищили міст у цьому селищі.

На Херсонщині облаштували тимчасовий міст через річку Інгулець
Фото: Херсонська ОВА

Облаштування тимчасового мосту через річку Інгулець, що з'єднує селище Калинівське та село Краснолюбецьк Бериславського району, завершено в Херсонській області.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

"Це важлива дорожня артерія, що об'єднує населені пункти з центром Калинівської громади", - ідеться в повідомленні.

Уточнюється, що в травні минулого року російські окупанти знищили міст, у зв'язку з чим для жителів населених пунктів громади дорога до Калинівського займала значно більше часу.

"Тому військовослужбовці першої бригади Адміністрації Державної спецслужби транспорту якнайшвидше стали до роботи. Вони почали облаштовувати тимчасовий міст завдовжки 37 метрів на початку січня і вже вчора роботи завершили. Над цим працювали 30 людей і більш як 10 одиниць техніки", - наголошують в адміністрації.

Там зазначають, що це тимчасове рішення, основний міст планують почати реконструювати цього року.

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