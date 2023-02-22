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Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній, в Одесі і районі – мережеві обмеження, – Укренерго

Ліміти споживання до областей не доводились.

Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній, в Одесі і районі – мережеві обмеження, – Укренерго
Фото: Пресслужба Укренерго

Наразі дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і не прогнозується. Споживання електроенергії – на рівні звичайного робочого дня.

Про це повідомляє у Telegram Укренерго.

Однак через пошкодження мереж операторів системи розподілу, спричинені несприятливими погодними умовами (шквальний вітер), без електропостачання залишаються 137 населених пунктів у Київській, Житомирській, Волинській, Чернівецькій, Хмельницькій та Тернопільській областях. Ремонтні роботи тривають.

При цьому ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту потужності в енергосистемі. Однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.

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"В Одесі та Одеському районі залишаються мережеві обмеження через пошкодження обладнання на підстанціях НЕК "Укренерго" внаслідок попередніх ракетних ударів та атак дронами. Це призводить до необхідності застосування графіків погодинних відключень для уникнення перевантаження обладнання, що залишається в роботі", – зазначили в "Укренерго".

Нагадаємо, вчора за дорученням Укренерго у Київській області були проведені заміри споживання електроенергії. 

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