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​СБУ викрила рецидивіста, який вербував українських в’язнів до ПВК “Вагнер”

Агентом росіян виявився житель Вінниці, який відсидів 15 років за розбій і згвалтування.

​СБУ викрила рецидивіста, який вербував українських в’язнів до ПВК “Вагнер”
Фото: СБУ

Служба безпеки заблокувала у Вінниці канал “рекрутингу” колишніх в’язнів до лав російської приватної військової компанії “Вагнер”.

У результаті спецоперації на території обласного центру затримано російського агента, який підбирав “кандидатів” та вербував їх до окупаційного угруповання, повідомляє у Telegram СБУ.

За вступ до російської ПВК "Вагнер" і участь у бойових діях проти Сил оборони зловмисник пропонував кожному “рекруту” грошову винагороду у розмірі від 2 до 4 тис. доларів на місяць. За даними слідства, агентом росіян виявився місцевий рецидивіст, який 15 років провів за ґратами за розбій та групове згвалтування.

Фото: СБУ

Саме через широке коло зв’язків у кримінальному середовищі, в тому числі на території країни-агресора, на нього вийшов представник угруповання “Вагнера” і запропонував свою допомогу у війні проти України. За вказівкою ворога вінничанин почав підшукувати кримінальників для залучення до складу приватної військової компанії РФ. Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами його листування з “вагнерівцем”.

Фото: СБУ

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури.

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Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони опублікувало розмову російського військового, в якій він розповідає, що в районі Вугледара 200 найманців ПВК “Вагнера” втекли з фронту.

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