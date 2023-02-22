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Унаслідок російських обстрілів Харківщини пошкоджені будинки, футбольний стадіон і дитячий садок

Поранення отримав чоловік.

Унаслідок російських обстрілів Харківщини пошкоджені будинки, футбольний стадіон і дитячий садок
Фото: Олег Синєгубов у Telegram

У вівторок 12 лютого ворог обстріляв щонайменше 20 прикордонних населених пунктів в Чугуївському, Куп'янському та Харківському районах Харківщини.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“У Куп'янську ракетним обстрілом пошкоджено футбольне поле та трибуну стадіону, будівлю дитячого садка та 5-поверховий будинок. Також ворог бив і по житловому сектору. Поранення зазнав цивільний чоловік. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості”, – зазначив очільник ОВА.

Фото: Олег Синєгубов у Telegram

За його словами, протягом дня під обстрілом перебували Вовчанськ та селище Вільча Вовчанської громади. Пошкоджені кілька житлових будинків, сталися пожежі.

У селищі Дворічна Куп'янського району зафіксоване пряме влучання ворожого снаряда у житловий будинок.

Фото: Олег Синєгубов у Telegram

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Нагадаємо, співробітники поліції підозрюють у колабораційної діяльності мешканку Куп’янського району Харківської області.

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