Українські військові ліквідували за добу 620 окупантів і вісім танків

З 24 лютого 2022 року по 22 лютого 2023 року російська армія втратила на війні з Україною близько 145 060 військових, за минулу добу – близько 620 осіб.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 145 060 (+620) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3 334 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6 569 (+7) од,
- артилерійських систем – 2 345 (+7) од,
- РСЗВ – 471 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 243 (+0) од,
- літаків – 299 (+0) од,
- гелікоптерів – 287 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 026 (+3),
- крилаті ракети ‒ 873 (+0),
- кораблі/катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 212 (+2) од,
- спеціальна техніка ‒ 226 (+0).
Нагадаємо, учора підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Куземівка і Діброва Луганської області та Федорівка, Ягідне, Берхівка, Бахмут і Курдюмівка на Донеччині.