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Українські військові ліквідували за добу 620 окупантів і вісім танків

Ворог продовжує наступ на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Українські військові ліквідували за добу 620 окупантів і вісім танків
Фото: скрин відео

З 24 лютого 2022 року по 22 лютого 2023 року російська армія втратила на війні з Україною близько 145 060 військових, за минулу добу – близько 620 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 145 060 (+620) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 334 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6 569 (+7) од,
  • артилерійських систем – 2 345 (+7) од,
  • РСЗВ – 471 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 243 (+0) од,
  • літаків – 299 (+0) од,
  • гелікоптерів – 287 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 026 (+3),
  • крилаті ракети ‒ 873 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 212 (+2) од,
  • спеціальна техніка ‒ 226 (+0).

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Нагадаємо, учора підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Куземівка і Діброва Луганської області та Федорівка, Ягідне, Берхівка, Бахмут і Курдюмівка на Донеччині.

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