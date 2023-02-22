Українські військові ліквідували за добу 620 окупантів і вісім танків

Ворог продовжує наступ на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

З 24 лютого 2022 року по 22 лютого 2023 року російська армія втратила на війні з Україною близько 145 060 військових, за минулу добу – близько 620 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.02.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 145 060 (+620) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 334 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 6 569 (+7) од,

артилерійських систем – 2 345 (+7) од,

РСЗВ – 471 (+0) од,

засоби ППО ‒ 243 (+0) од,

літаків – 299 (+0) од,

гелікоптерів – 287 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 026 (+3),

крилаті ракети ‒ 873 (+0),

кораблі/катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 212 (+2) од,

спеціальна техніка ‒ 226 (+0).

Нагадаємо, учора підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Куземівка і Діброва Луганської області та Федорівка, Ягідне, Берхівка, Бахмут і Курдюмівка на Донеччині.