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НАТО має серйозно підготуватися до сценарію, де Росія контролює Білорусь, – ISW

Путін, найімовірніше, досягне значних успіхів у відновленні сюзеренітету Росії над Білоруссю незалежно від результату його вторгнення в Україну. 

НАТО має серйозно підготуватися до сценарію, де Росія контролює Білорусь, – ISW
Фото: EPA/UPG

Блок НАТО має серйозно підготуватися до можливого майбутнього сценарію, де Росія контролює Білорусь.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 21 лютого.

Путін, найімовірніше, досягне значних успіхів у відновленні сюзеренітету Росії над Білоруссю незалежно від результату його вторгнення в Україну. 

“Ймовірні постійні успіхи Росії в Білорусі ставлять Захід перед вибором, що робити з потенційним майбутнім безпековим ландшафтом на східному фланзі НАТО”, – зазначили аналітики.

Якщо Захід дозволить Путіну зберегти його нинішні успіхи в Україні, зокрема в Криму та східній Херсонській області, тоді Кремль зможе використовувати як окуповані як білоруські, так українські території для подальшої загрози Україні та східному флангу НАТО.

Захід може альтернативно встановити умови для майбутнього, в якому територіально ціла Україна стане надійним військовим партнером у захисті східного флангу НАТО від Росії та окупованої Росією Білорусі.

“Це бажане довгострокове майбутнє ґрунтується на негайних і постійних рішучих діях Заходу щодо надання Україні можливості вигнати російські сили зі своєї території. Надзвичайно малоймовірно, що Захід зможе перемогти або ефективно відповісти на російську кампанію з поглинання Білорусі, попередньо не подолавши російcьке вторгнення в Україну”, – вважають в ISW.

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Нагадаємо, Консорціум журналістів отримав документи про плани Москви фактично окупувати Білорусь до 2030 року. Це – внутрішній документ російської влади під назвою "Стратегічні цілі РФ в Білорусі".

Олександр Лукашенко заявив про формування у країні нової добровольчої територіальної оборони, до якої має увійти щонайменше 100 тисяч осіб.

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