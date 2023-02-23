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ЄС відклав введення штрафів за ненадання інформації про заморожені активи, пов’язані з РФ

Проти виступили 13 країн, вимагаючи юридичних роз’яснень. До питання пропонують повернутися у майбутньому.

ЄС відклав введення штрафів за ненадання інформації про заморожені активи, пов’язані з РФ
Фото: inkedin.com

Понад десять країн ЄС виступили проти запропонованих штрафів за невиконання зобов’язань щодо звітності про місцезнаходження російських державних активів.

Це змусило Європейську комісію відмовитися від свого плану щодо санкцій, пише Politico.

Ця пропозиція є частиною 10-го пакету санкцій ЄС проти Кремля, який Комісія намагається схвалити до першої річниці тотального вторгнення Росії в Україну, яка припадає на п’ятницю. Для її схвалення потрібна одностайна підтримка країн блоку. 

Мета Комісії – скласти карту заморожених активів Росії, зокрема вказати, яка частина майже 300 мільярдів доларів російських валютних резервів, заморожених у країнах G7 і країнах ЄС, є у блоці, хто і де ними володіє.

Карта стане першим кроком у поточних дискусіях про те, як залучити ці активи для фінансування відновлення України.Комісія запропонувала запровадити широкі зобов’язання для “фізичних і юридичних осіб, організацій і органів” повідомляти про місцезнаходження, ринкову вартість і тип коштів, що належать суб’єктам, які потрапили під санкції, включно з Центробанком Росії, які були заморожені національними органами. 

Нововведення мало б застосуватися і до фінансів, які мали бути заморожені, але не були, а також коштів, які “підлягали будь-якому переміщенню, передачі, зміні, використанню, доступу до” протягом двох тижнів до їхнього включення до списку.

Недотримання цієї вимоги мало б призвести до великих штрафів у розмірі до 10% річного обороту для юридичних осіб і 50 тисяч євро для фізичних осіб, які навмисне чи з недбалості не повідомили цю інформацію. Комісія також хотіла б накласти щоденні штрафи в розмірі 10% щоденного обороту або 5 тисяч на особи, які змушують власників активів співпрацювати.

За словами кількох дипломатів та офіційних осіб ЄС, група з 13 країн, включано з Австрією, Німеччиною, Бельгією, Чехією, Францією, Італією, Латвією, Мальтою та Португалією, виступила проти цієї пропозиції під час зустрічі у вівторок.

Країни послалися на необхідність юридичних роз'яснень новацій. Це питання, зокрема, запропонували повністю забрати з 10-го пакету санкцій, провести технічні обговорення та повернутися до нього у майбутньому. За словами дипломатів, ніхто не заперечує проти внесення більшої ясності щодо цих активів.

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Нагадаємо, у межах десятого пакета санкцій ЄС проти РФ під персональні санкції повинні потрапити близько 130 осіб і компаній – російські військові керівники, посадові особи, призначені Росією на окупованих територіях в Україні, журналісти, які працюють для російських державних ЗМІ та пропаганди, як-от Russia Today, а також компанії та особи в інших країнах, пов’язані з військовими діями Росії або групою найманців Вагнера. 

Санкції також пропонують накласти на російські банки: "Альфа-банк", "Росбанк", "Тінькофф Банк" і Фонд національного багатства Російської Федерації.

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