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24 лютого в Україні буде хмарно, температура до +11

Вдень у західних та північних областях невеликий дощ.

24 лютого в Україні буде хмарно, температура до +11
Фото: depo.ua

У п’ятницю, 24 лютого в Україні буде хмарно з проясненнями, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Без істотних опадів, лише вдень у західних та північних областях невеликий, на Закарпатті помірний дощ (в Карпатах мокрий сніг).

Вітер південний, 7-12 м/с, вдень у Карпатах, північних та центральних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у східних та Сумській областях вночі 10-15° морозу, вдень близько 0°; у західних областях вночі близько 0°, вдень 6-11° тепла; на високогір'ї Карпат вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°; на решті території вночі 3-8° морозу, вдень 2-7° тепла.

Температура по Київській області вночі 3-8° морозу, вдень 2-7° тепла; у Києві вночі 4-6° морозу, вдень 3-5° тепла.

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