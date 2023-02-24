Вдень у західних та північних областях невеликий дощ.

У п’ятницю, 24 лютого в Україні буде хмарно з проясненнями, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Без істотних опадів, лише вдень у західних та північних областях невеликий, на Закарпатті помірний дощ (в Карпатах мокрий сніг).

Вітер південний, 7-12 м/с, вдень у Карпатах, північних та центральних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у східних та Сумській областях вночі 10-15° морозу, вдень близько 0°; у західних областях вночі близько 0°, вдень 6-11° тепла; на високогір'ї Карпат вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°; на решті території вночі 3-8° морозу, вдень 2-7° тепла.

Температура по Київській області вночі 3-8° морозу, вдень 2-7° тепла; у Києві вночі 4-6° морозу, вдень 3-5° тепла.