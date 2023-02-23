У київському монастирі УПЦ МП затримали прокремлівського блогера, який перебував у розшуку за державну зраду
У київському монастирі УПЦ МП затримали прокремлівського блогера, який перебував у розшуку за державну зраду
Білий дім опублікував хронологію подорожі Джо Байдена до Києва: в столиці він перебував близько пʼяти годин
Білий дім опублікував хронологію подорожі Джо Байдена до Києва: в столиці він перебував близько пʼяти годин
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Росія завдала ударів по Харкову (доповнено)
Росія завдала ударів по Харкову (доповнено)
Постачання ППО, відновлення України, покарання воєнних злочинів РФ – підсумки візиту Мелоні до Києва
Постачання ППО, відновлення України, покарання воєнних злочинів РФ – підсумки візиту Мелоні до Києва
Помер комбат "Азова" Олег Мудрак, котрий повернувся після тортур в російському полоні
Помер комбат "Азова" Олег Мудрак, котрий повернувся після тортур в російському полоні
Резніков: Уночі чотири російські танки "вдерлися" до ЄС та НАТО. Але є нюанс
Резніков: Уночі чотири російські танки "вдерлися" до ЄС та НАТО. Але є нюанс
Вийти сухим із води: режим Лукашенка і російсько-українська війна
Вийти сухим із води: режим Лукашенка і російсько-українська війна
Байден у Польщі і ядерний Путін. Російський мур знову має впасти
Байден у Польщі і ядерний Путін. Російський мур знову має впасти
ГоловнаСуспільствоЖиття

У четвер в Україні переважно плюсова температура і без опадів

На дорогах північно-східних областей місцями ожеледиця.

У четвер в Україні переважно плюсова температура і без опадів
Фото: Борис Корпусенко

У четвер, 23 синоптики прогнозують Україні мінливу хмарність, без опадів.

Про це повідомили в Українському гідорометеорологічному центрі.

Вітер північний з переходом у західній частині на південно-східний 5-10 м/с.

На дорогах північно-східних областей місцями ожеледиця.

Температура у східних та північно-східних областях вночі 11-16° морозу, вдень 3-8° морозу.

У західних, більшості південних областей та в Криму вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла, на Закарпатті до 10° тепла; на решті території вночі 5-10° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У Київській області вночі 5-10° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, по Києву вночі 7-9° морозу, вдень близько 0°.

Підписуйтесь на наш Google News

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також