У четвер в Україні переважно плюсова температура і без опадів

У четвер, 23 синоптики прогнозують Україні мінливу хмарність, без опадів.

Про це повідомили в Українському гідорометеорологічному центрі.

Вітер північний з переходом у західній частині на південно-східний 5-10 м/с.

На дорогах північно-східних областей місцями ожеледиця.

Температура у східних та північно-східних областях вночі 11-16° морозу, вдень 3-8° морозу.

У західних, більшості південних областей та в Криму вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла, на Закарпатті до 10° тепла; на решті території вночі 5-10° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У Київській області вночі 5-10° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, по Києву вночі 7-9° морозу, вдень близько 0°.