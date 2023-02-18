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Неділя в Україні буде дощова, температура до +12

На Лівобережжі та в Карпатах на дорогах подекуди ожеледиця.

Неділя в Україні буде дощова, температура до +12
Фото: depo.ua

У неділю, 19 грудня в Україні буде хмарно з проясненнями. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У південній частині, західних та Вінницькій областях помірний дощ (вночі з мокрим снігом), в Карпатах значний сніг, на Закарпатті значний дощ; на решті території місцями невеликі опади.

На Лівобережжі та в Карпатах на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла; у південній частині та на Закарпатті вночі 1-6° тепла, вдень 7-12° тепла.

У Київській області стовпчики термометрів вночі показил від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла; у Києві – вночі 0-2° тепла, вдень 4-6° тепла.

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