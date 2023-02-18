На Сумщині сьогодні зафіксували 75 прильотів

Протягом суботи ворог обстріляв чотири територіальні громади Сумської області.

Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.

Обстріляно населені пунтки Хотінської, Білопільської, Новослобідської і Путивльської громад. Було зафіксовано понад 75 прильотів.

По території Білопільської громади о 09:45 з території РФ відбувся мінометний обстріл – 6 прильотів. Унаслідок обстрілу в с. Рижівка пошкоджено 5 домогосподарств, 3 будинки не придатні для життя (прямі попадання). Також пошкоджено автомобіль ГАЗель.

Росіяни били з мінометів і по інших населених пунктах громади − 12 прильотів.

Новослобідська громада: зафіксовано мінометний (15 прильотів) та кулеметний обстріли.

Хотінська громада була під обстрілом з артилерії − 6 прильотів.

Путивльська громада: о 16.45 з території РФ ворог скинув 11 мін.

Нагадаємо, інформація про 10 тисяч російських військових на кордоні з містом Суми не відповідає дійсності.