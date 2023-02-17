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​На кордоні зі Сумами немає 10 тисяч російських військових, - ОВА

Влада області звернулася до правоохоронців щодо перевірки джерела такої інформації.

​На кордоні зі Сумами немає 10 тисяч російських військових, - ОВА
Фото: EPA/UPG

Інформація про 10 тисяч російських військових на кордоні з містом Суми не відповідає дійсності.

Про це йдеться в заяві Сумської обласної військової адміністрації.

"Станом на сьогодні, за інформацією військових, ударного угруповання ворога на кордоні з Сумщиною не зафіксовано. Сумська ОВА вже звернулася до правоохоронних органів щодо перевірки джерела цих даних", - йдеться в повідомленні.

В обласній військовій адміністрації зазначили, що за попередньою інформацією це не що інше як ІПСО (інформаційно-психологічна операція).

Влада області закликала жителів бути пильними і довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Нагадаємо, у Росії розповсюджують маніпуляції навколо заяв Маї Санду про держпереворот у Молдові.

Також росЗМІ поширюють маніпуляцію, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний доповів президенту Володимиру Зеленському про негативний психологічний стан ЗСУ під Бахмутом.

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