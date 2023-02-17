​На кордоні зі Сумами немає 10 тисяч російських військових, - ОВА

Інформація про 10 тисяч російських військових на кордоні з містом Суми не відповідає дійсності.
Про це йдеться в заяві Сумської обласної військової адміністрації.
"Станом на сьогодні, за інформацією військових, ударного угруповання ворога на кордоні з Сумщиною не зафіксовано. Сумська ОВА вже звернулася до правоохоронних органів щодо перевірки джерела цих даних", - йдеться в повідомленні.
В обласній військовій адміністрації зазначили, що за попередньою інформацією це не що інше як ІПСО (інформаційно-психологічна операція).
Влада області закликала жителів бути пильними і довіряти лише офіційним джерелам інформації.
Нагадаємо, у Росії розповсюджують маніпуляції навколо заяв Маї Санду про держпереворот у Молдові.
Також росЗМІ поширюють маніпуляцію, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний доповів президенту Володимиру Зеленському про негативний психологічний стан ЗСУ під Бахмутом.