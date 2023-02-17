​Нідерланди, Німеччина і США нададуть Україні танки Leopard 2 і системи Patriot, – Марк Рютте

“Путінська Росія робить все, щоб ширити смерть і руїну”.

Нідерланди разом з Німеччиною і США нададуть Україні танки Leopard 2 з боєприпасами і бойовим вишколом для українських військових та ЗРК Patriot.

Про це заявив на пресконференції з Володимиром Зеленським прем’єр-міністр Нідердландів Марк Рютте.

“Ми знаємо, що ви б’єтеся за нас, за нашу свободу і безпеку, цінності і спосіб життя. Ми робимо все необхідне, щоб тривала наша спільна робота в межах НАТО і ЄС та щоб була допомога, скільки потрібно”, – зазначив Рютте.

За його словами, Нідерланди, Німеччина і США нададуть Україні танки Leopard 2, системи Patriot. Будуть проведені військові навчання для Збройних сил України по користуванню цією зброєю.

“Треба робити все, що можна, щоб Україна могла захищатися від жахливого насильства Росії. Ви маєте перемогти. Додатково надаємо гуманітарну і фінансову допомогу. Ці кошти будуть використані на ремонт критичної інфраструктури”, – зазначив Рютте.

Він нагадав, що війна з Росією почалася у 2014 році, а минулого року почалася повномасштабна російська навала.

“Майже 12 місяців триває цей процес, і немає надії, що Путін зійде з цієї дороги. Путінська Росія робить все, щоб ширити смерть і руїну”, – наголосив Рютте.

Нагадаємо, сьогодні Марк Рютте перебуває з візитом у Києві. Це другий візит нідерландського прем’єра з початку повномасштабного вторгнення РФ.