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Закликав до геноциду українців: директор Russia Today Антон Красовський отримав тюремний строк

Служба безпеки системно притягує до відповідальності російських пропагандистів, які публічно виступають на підтримку збройної агресії Росії.

Закликав до геноциду українців: директор Russia Today Антон Красовський отримав тюремний строк
Фото: СБУ

У ході слідчо-оперативних дій зібрано обґрунтовані докази вини колишнього директора з мовлення прокремлівського телеканалу Russia Today Антона Кузнєцова-Красовського у злочинах проти України.

Про це повідомляє у Telegram СБУ.

З лютого 2022 року він публічно підтримував повномасштабне вторгнення РФ, виправдовував злочини росіян та закликав до геноциду українського народу.

Свої “тези” російський пропагандист поширював під час ефірів на RT, а також через підконтрольні Telegram-канали. На підставі зібраних Службою безпеки доказів та проведених експертиз суд визнав Кузнєцова-Красовського винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, вчинених з використанням засобів масової інформації);
  • ч. 2 ст. 442 (публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів).

Таким чином зловмиснику призначено 5 років ув’язнення з конфіскацією майна. Це максимальний термін позбавлення волі, передбачений санкціями обох статей. Наразі злочинець переховується від правосуддя за кордоном.

Втім співробітники СБУ знають про його місцезнаходження і проводять комплексні заходи для притягнення винного до відповідальності. Розслідування проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Нагадаємо, Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо директора російського пропагандистського телеканалу "RT" Антона Кузнєцова-Красовського. 

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