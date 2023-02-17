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У Чорному морі знаходяться 11 ворожих кораблів, серед них – три носїї "Калібрів", – Гуменюк

"Ударна сила та дальність "калібрів" – 2,5 тисячі км, отже – вся територія України".

У Чорному морі знаходяться 11 ворожих кораблів, серед них – три носїї "Калібрів", – Гуменюк
Наталя Гуменюк
Фото: Анна Стешенко

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 11 ворожих кораблів. Серед них – три ракетоносії. Загальний залп – 24 "Калібри".

Про це повідомила в ефірі телемарафону речниця об'єднаного координаційного центру "Південь" Наталя Гуменюк.

"Росія збільшила корабельне угруповання у Чорному морі до 11 одиниць. Зараз на чергуванні перебувають три надводні ракетоносії, які можуть бути споряджені 24 "Калібрами". Це – реальна загроза. Ударна сила та дальність ракет типу "Калібр" – 2,5 тисячі кілометрів, отже – вся територія України", – сказала вона.

"Це – нарощування певних зусиль, тому треба бути уважними до сигналів повітряної тривоги", - додала Гуменюк.

Вона також зазначила, що остання ракетна атака свідчить про те, що Росія вишукує нову тактику, оскільки витримала набагато меншу паузу і використала меншу партію ракет.

Нагадаємо, вочра на бойовому чергуванні в Чорному морі перебували сім ворожих кораблів. 

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