На узбережжі Одеської області виявлено та знищено чергову морську міну. Її винесло до берегів Одещини після потужного шторму.
Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.
“Особлива небезпека такої ситуації полягає в тому, що міна, внаслідок безпосереднього контакту з поверхнею, перекидання хвилями і деформації контактних вибухачів, може раптово здетонувати у будь-який момент”, – повідомили в пресслужбі.
Спеціальна група розмінування ВМС ЗСУ обстежила міну, і з'ясувала, що її подальше транспортування небезпечне і вона підлягає знищенню на місці.
Вибухонебезпечний снаряд було оперативно знешкоджено шляхом контрольованого підриву.
Нагадаємо, 21 січня на одному з пляжів Одещини знайшли та знешкодили чергову міну. Її виніс на берег шторм.