Міну винесло до берегів Одещини після потужного шторму.

На узбережжі Одеської області виявлено та знищено чергову морську міну. Її винесло до берегів Одещини після потужного шторму.

Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.

“Особлива небезпека такої ситуації полягає в тому, що міна, внаслідок безпосереднього контакту з поверхнею, перекидання хвилями і деформації контактних вибухачів, може раптово здетонувати у будь-який момент”, – повідомили в пресслужбі.

Спеціальна група розмінування ВМС ЗСУ обстежила міну, і з'ясувала, що її подальше транспортування небезпечне і вона підлягає знищенню на місці.

Вибухонебезпечний снаряд було оперативно знешкоджено шляхом контрольованого підриву.

Нагадаємо, 21 січня на одному з пляжів Одещини знайшли та знешкодили чергову міну. Її виніс на берег шторм.