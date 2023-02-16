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Катування дітей у дитячому садочку: чотирьох виховательок взято під варту

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Катування дітей у дитячому садочку: чотирьох виховательок взято під варту
Фото: Пресслужба Київської міської прокуратури

Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжні заходи чотирьом вихователькам приватного корекційного дитячого садочка, яких підозрюють у катуванні дітей.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

За клопотанням Київської міської прокуратури суд обрав усім чотирьом підозрюваним безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.

“Згідно з матеріалами слідства, підозрювані упродовж тривалого часу вчиняли протиправні дії відносно малолітніх вихованців дитячого закладу. Вказані дії супроводжувалися заподіянням дітям сильного фізичного болю та моральних страждань з метою покарати їх за поведінку або за невиконання вказівок вихователів”, - повідомили у пресслужбі.

У прокуратурі підтвердили, що дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 127 КК України.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці викрили чотирьох вихователів корекційного дитсадка, які катували та знущалися над дітьми. За словами правоохоронців, персонал установи систематично вчиняв щодо дітей насильницькі дії та катування. За невиконані завдання фігурантки закривали дітей у шафі, наступали ногами на руки, висміювали та ображали дитину в присутності інших діток, змушували стояти тривалий час у незручному положенні, придушували, застосовували больові прийоми, обмотували скотчем та закривали рот рушником.

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