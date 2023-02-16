Резніков про підсумки "Рамштайну": "Загрози з неба отримають кращу відсіч"

Міністр оборони України Олексій Резніков, підсумовуючи дводенну роботу української делегації у Брюсселі, заявив, що "загрози з неба отримають кращу відсіч".
Як ідеться в дописі Резікова на його фейсбук-сторінці, результати "Рамштайну" є оптимістичними.
"Військо буде краще забезпечене боєприпасами. Більше наших воїнів отримають якісну підготовку. Головне – зміцнюється "броньований кулак", який за кілька місяців зможе вирішувати завдання відповідно до задуму Головнокомандувача Збройних Сил України та Генерального штабу", - написав міністр.
За його словами, було зроблено декілька важливих кроків у межах так званої "танкової коаліції". Із партнерами українська делегація обговорила практичні аспекти в цьому напрямку.
Резніков висловив вдячність за підтримку США і зокрема, міністру оборони Ллойду Остіну та генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу.
Нагадаємо, фахівці з закупівель Міноборони пройдуть навчання в Агенції НАТО з підтримки та постачання (NSPA).
Крім того, Олексій Резніков упевнений, що Україна зрештою отримає від союзників винищувачі. За його словами, вони "на столі", і союзники оцінюють, яка модель бойових літаків буде найкращою для нашої держави.