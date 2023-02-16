Резніков про підсумки "Рамштайну": "Загрози з неба отримають кращу відсіч"

Також міністр запевнив у покращенні забезпечення боєприпасами та більшій кількості українських військових, які отримають якісну підготовку.

Міністр оборони України Олексій Резніков, підсумовуючи дводенну роботу української делегації у Брюсселі, заявив, що "загрози з неба отримають кращу відсіч".

Як ідеться в дописі Резікова на його фейсбук-сторінці, результати "Рамштайну" є оптимістичними.

"Військо буде краще забезпечене боєприпасами. Більше наших воїнів отримають якісну підготовку. Головне – зміцнюється "броньований кулак", який за кілька місяців зможе вирішувати завдання відповідно до задуму Головнокомандувача Збройних Сил України та Генерального штабу", - написав міністр.

За його словами, було зроблено декілька важливих кроків у межах так званої "танкової коаліції". Із партнерами українська делегація обговорила практичні аспекти в цьому напрямку.

Резніков висловив вдячність за підтримку США і зокрема, міністру оборони Ллойду Остіну та генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу.

Нагадаємо, фахівці з закупівель Міноборони пройдуть навчання в Агенції НАТО з підтримки та постачання (NSPA).

Крім того, Олексій Резніков упевнений, що Україна зрештою отримає від союзників винищувачі. За його словами, вони "на столі", і союзники оцінюють, яка модель бойових літаків буде найкращою для нашої держави.