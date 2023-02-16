Сторони домовились не тільки про навчання, а й про модернізацію системи закупок за стандартами НАТО та забезпечення подальшого життєвого циклу озброєнь.

Фахівці з закупівель Міноборони пройдуть навчання в Агенції НАТО з підтримки та постачання (NSPA). Відповідна домовленість досягнута під час зустрічі міністра оборони України Олексія Резнікова з Генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Про це повідомляє Міноборони.

“Не тільки зброя. Під час зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обговорили також розвиток системи закупок Міноборони у відповідності до принципів транспарентності та ефективності. Домовились про системну взаємодію щодо навчання персоналу МОУ на базі NSPA та розвитку агенцій по закупівлям, які вже створені в Міноборони”, - розказав Резніков.

За його словами, фактично, мова йде про синхронізацію всіх процедур закупівель, які будуть використовуватись МОУ зі стандартними процедурами, прийнятими в НАТО.

Планується, що вже за декілька тижнів почнеться навчання першої групи фахівців агенцій по закупкам МОУ. Конкретні домовленості були закріплені під час робочої зустрічі з представниками керівництва NSPA.

Сторони домовилися не тільки про навчання, а й про модернізацію системи закупок за стандартами NSPA та забезпечення подальшого життєвого циклу озброєнь. Також обговорили розгортання такої програми в рамках комплексного пакету допомоги НАТО.

Нагадаємо, нещодавно уряд призначив Олександра Павлюка першим заступником міністра оборони України. Для того, щоб він міг отримати цю посаду, президент видав указ, що дозволяє на період воєнного стану призначати першим заступником особу зі званням віцеадмірала або генерал-лейтенанта.

Раніше міністр оборони назвав напрямки запобігання корупції в міністерстві та оголосив про пошук відповідних кадрів.