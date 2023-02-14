Уряд призначив Олександра Павлюка першим заступником міністра оборони України

Для того, щоб він міг отримати цю посаду, президент видав указ, що дозволяє на період воєнного стану призначати першим заступником особу зі званням віцеадмірала або генерал-лейтенанта.

Кабінет міністрів призначив Олександра Павлюка першим заступником міністра оборони України.

Павлюк – український військовослужбовець, генерал-лейтенант Збройних сил України. Після початку повномасштабного вторгнення був відповідальний за оборону Київської області, у березні-травні очолював обласну військову адміністрацію. Про його призначення у Телеграм повідомив представник парламенту в уряді Тарас Мельничук.

"Генерал Павлюк досконало знає проблематику сучасної війни та потреби нашої армії, має необхідні лідерські та управлінські якості. Буде ще більше синергії у взаємодії з Генеральним штабом", – говорив про Павлюка міністр оборони Олексій Резніков.

До початку повномасштабного вторгнення Павлюк був командувачем Операції Обʼєднаних сил. Згідно з законом про національну безпеку, перший заступник і заступники міністра оборони призначаються з числа цивільних осіб. Однак цього тижня президент на період дії воєнного стану дозволив призначати першим заступником людину зі званням генерал-лейтенанта чи віцеадмірала.

Уряд на засіданні звільнив Івана Руснака, який був першим заступником Олексія Резнікова, а також звільнив Олега Гайдука з посади заступника міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

На цю посаду Резніков пропонує призначити волонтера, журналіста-документаліста Віталія Дейнегу.