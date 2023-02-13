Зеленський і прем'єр Норвегії обговорили новий оборонний пакет допомоги для України

Також ішлося про подальшу співпрацю обох держав.

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Про це йдеться в повідомленні на сторінках глави держави у соцмережах.

За словами Президента, йшлося про оборонну допомогу для нашої держави.

"Подякував за новий оборонний пакет, який зміцнить нас на землі, у небі й на морі. Вдячний і за вагомий 5-річний пакет допомоги, що готується до затвердження в Норвегії", - зазначив Зеленський.

Співрозмовники також обговорили подальшу співпрацю.

Нагадаємо, Норвегія надає Україні фінансову допомогу в розмірі 75 мільярдів норвезьких крон (близько $7,3 млрд), яка розрахована на 5 років.

Також країна планує збільшити витрати з власного благодійного фонду для допомоги нашій державі.