Московський монастир для українських зрадників?
Московський монастир для українських зрадників?
Крилаті пацієнти. Від кого і для чого рятують кажанів в Українському центрі реабілітації рукокрилих
Крилаті пацієнти. Від кого і для чого рятують кажанів в Українському центрі реабілітації рукокрилих
​ЗСУ розгромили під Вугледаром елітну бригаду морської піхоти з Владивостока, – Politico
​ЗСУ розгромили під Вугледаром елітну бригаду морської піхоти з Владивостока, – Politico
Юрій Бєлоусов: «Геноцид дуже лякає міжнародних юристів. Оскільки геноцид – це злочин злочинів»
Юрій Бєлоусов: «Геноцид дуже лякає міжнародних юристів. Оскільки геноцид – це злочин злочинів»
Росія планує держпереворот у Молдові, – Санду
Росія планує держпереворот у Молдові, – Санду
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Індексація пенсій відбудеться з 1 березня, - Мінсоцполітики
Індексація пенсій відбудеться з 1 березня, - Мінсоцполітики
Корупція, шахрайство і міністр оборони України
Корупція, шахрайство і міністр оборони України
Сніговий спротив: у Маріуполі влаштували проукраїнський флешмоб
Сніговий спротив: у Маріуполі влаштували проукраїнський флешмоб
ГоловнаПолітика

Зеленський і прем'єр Норвегії обговорили новий оборонний пакет допомоги для України

Також ішлося про подальшу співпрацю обох держав.

Зеленський і прем'єр Норвегії обговорили новий оборонний пакет допомоги для України

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Про це йдеться в повідомленні на сторінках глави держави у соцмережах.

За словами Президента, йшлося про оборонну допомогу для нашої держави.

"Подякував за новий оборонний пакет, який зміцнить нас на землі, у небі й на морі. Вдячний і за вагомий 5-річний пакет допомоги, що готується до затвердження в Норвегії", - зазначив Зеленський.

Співрозмовники також обговорили подальшу співпрацю. 

Нагадаємо, Норвегія надає Україні фінансову допомогу в розмірі 75 мільярдів норвезьких крон (близько $7,3 млрд), яка розрахована на 5 років.

Також країна планує збільшити витрати з власного благодійного фонду для допомоги нашій державі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також