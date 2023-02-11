Проєкт резолюції ООН: будь-який мир має зберегти Україну цілісною, - AP

Прихильники України поширили запропоновану резолюцію для ухвалення Генеральною Асамблеєю ООН зі 193 членів напередодні першої річниці вторгнення Росії до свого меншого сусіда, яка підкреслює необхідність миру, що забезпечує “суверенітет, незалежність, єдність і територіальну цілісність України”, пише Associated Press.

Проект, який у п’ятницю отримало Associated Press, називається “Принципи, що лежать в основі всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні”.

Запропонована резолюція є ширшою та менш детальною, ніж мирний план із 10 пунктів, який оголосив президент України Володимир Зеленський на листопадовому саміті G20 найбільших економік. Це було свідоме рішення України та її прихильників, щоб спробувати отримати максимальну підтримку під час голосування, заявили дипломати ООН на умовах анонімності, оскільки обговорення були приватними.

Речник Генеральної Асамблеї Пауліна Куб’як повідомила в п’ятницю, що екстрена сесія Генеральної Асамблеї щодо України розпочнеться вдень 22 лютого. Очікується, що десятки виступів триватимуть протягом більшої частини 23 лютого, а голосування очікується пізно того ж дня.

Минулого місяця заступник міністра закордонних справ України заявив, що Зеленський хоче приїхати в ООН на річницю, але дипломати сказали, що очікування нового великого наступу Росії можуть утримати його вдома.

Зазначається, що Генеральна Асамблея стала найважливішим органом ООН, який займається Україною, оскільки Рада Безпеки, яка відповідає за підтримання міжнародного миру та безпеки, паралізована через право вето Росії. На відміну від Ради, в Асамблеї немає права вето, але хоча її п’ять попередніх резолюцій щодо України важливі як відображення світової думки, вони не є юридично обов’язковими.

Рада Безпеки проведе засідання на рівні міністрів 24 лютого, в річницю вторгнення. Російські та українські дипломати сидітимуть за одним столом, як було на десятках зустрічей після вторгнення — але результату не буде.

Підтриманий Україною проєкт резолюції до річниці був розісланий у четвер увечері всім країнам-членам ООН, крім Росії та її союзника Білорусі, і переговори щодо тексту почалися в п’ятницю вдень, повідомили дипломати.

У ньому підкреслюється необхідність досягнення “всеосяжного, справедливого і міцного миру” в Україні “якнайшвидше” відповідно до принципів Статуту ООН.

У Статуті зазначено, що всі країни-члени ООН “у своїх міжнародних відносинах повинні утримуватися від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави” і повинні вирішувати суперечки мирним шляхом.

У проєкті міститься заклик до держав-членів ООН і міжнародних організацій “подвоїти підтримку дипломатичних зусиль” для досягнення миру на цих умовах.

Запропонована резолюція повторює попередню вимогу Генеральної Асамблеї, щоб Росія “негайно, повністю та безумовно вивела всі свої військові сили” від міжнародно визнаних кордонів України. І це ще раз підтверджує, що жодна територія, отримана шляхом погрози силою чи застосування неї, не буде вважатися законною.

Проєкт вимагає, щоб з усіма військовополоненими, затриманими та інтернованими поводилися відповідно до Женевських конвенцій і закликає до “повного обміну” військовополонених, звільнення людей, незаконно утримуваних, примусово переміщених і депортованих, у тому числі дітей.

Запропонована резолюція закликає всі країни “співпрацювати в дусі солідарності для подолання глобального впливу війни на продовольчу безпеку, енергетику, фінанси, довкілля, а також ядерну безпеку”.

Висловлюється жаль з приводу “жахливих наслідків агресії проти України для прав людини та гуманітарних наслідків, включаючи безперервні атаки на критичну інфраструктуру по всій Україні з руйнівними наслідками для цивільного населення”. І це вимагатиме повного дотримання міжнародного гуманітарного права щодо захисту цивільних осіб та цивільної інфраструктури.

Зазначається, що план Зеленського з 10 пунктів є набагато більш конкретним, включаючи створення спеціального трибуналу для переслідування російських військових злочинів, побудову європейсько-атлантичної архітектури безпеки з гарантіями для України, відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури України та забезпечення безпеки навколо найбільшої в Європі Запорізькій АЕС.

Нагадаємо, нещодавно Європейська рада ухвалила резолюцію, в якій лідери ЄС закликали Росію негайно вивести всі війська з України.

Також Європейська Рада висловила підтримку Формулі миру президента Зеленського і пообіцяла підтримку в покаранні винних у розв'язанні війни.

Крім того, Європейська рада підтвердила, що майбутнє України - в Європейському Союзі.