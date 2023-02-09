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Порошенко везе допомогу військовим на південний фронт

Вантаж отримає бригада, яка успішно атакувала крейсер «Москва».

Порошенко везе допомогу військовим на південний фронт
Фото: eurosolidarity.org

Лідер «Європейської Солідарності», експрезидент Петро Порошенко з волонтерами ГО «Справа Громад» підготував черговий вантаж для військових на південному фронті. Зокрема, спеціально оснащені британські вантажівки DAFи, десятки «Старлінків», тисячі хімічних грілок, а також обладнання для протиповітряної оборони. 

«Україна живе вірою у перемогу та рішучістю відбити російський наступ, імовірність якого росте з кожним днем. Завтра ми вирушаємо на Південь», – говорить Порошенко.

Фото: eurosolidarity.org

«Завтра ці тентовані вантажівки йдуть у 406-у артилерійську бригаду Військово-Морських Сил. Це саме та бригада, якій належить успішна атака «Нептунами» по крейсеру «Москва». Саме ця бригада «Ескалібурами» знищила «арктичні» ЗРК Тор», – пояснив експрезидент.

Британські автівки користуються величезним попитом, говорить Порошенко. Їх підготували для кількох бригад. «Вантажівки DAF ми удосконалили під різні потреби: накриті тентами, з новим контейнером для БПЛА «Посейдон», з маніпуляторами для завантаження боєприпасів та наша остання знахідка – DAFи із «зушками», – показав Порошенко техніку, яку передадуть артилеристам, морським піхотинцям, розвідникам та підрозділам ППО.

Фото: eurosolidarity.org

Також військовим передадуть пікап, десятки генераторів, буржуйок, шин та кілограми смаколиків. Загалом у бригади на Півдні передають техніки на 7 млн грн. «Так вигладяє наш один робочий день. Ми в рази збільшили інтенсивність нашої роботи. Зараз працюємо по 20 годин на добу для того, щоб прискорити надання техніки, зброї,  допомоги фронту», – зазначив Петро Порошенко.

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