МЗС прокоментувало звернення нардепів до Кулеби щодо ситуації з виключенням Росії з ООН

Українські дипломати вже провели роботу у понад двох десятках країн з метою залучення їх до участі в глобальній адвокації виключення Росії з Організації.

Депутати Верховної Ради звернулися до міністра закордонних справ Дмитра Кулеби з проханням проінформувати про хід виключення Росії з ООН.

Як повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, міністерство наразі цього звернення не отримувало, але "позитивно відзначає високий інтерес народних депутатів до теми виключення Російської Федерації зі складу Ради Безпеки ООН та ООН загалом".

"...Залучивши найкращих українських та іноземних юристів-міжнародників, МЗС України розробило детальну аргументовану позицію про нелегітимність перебування Росії в Радбезі ООН та ООН в цілому і необхідність її виключення", - зазначив Ніколенко.

За словами речника, Росія зловживає своїм правом вето в Організації, ситуація особливо загострилася після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

"26 грудня 2022 року МЗС України зробило офіційну заяву та офіційно нотифікувало держави-члени ООН про початок системної кампанії із позбавлення РФ статусу постійного члена Ради Безпеки. Заява міністерства посилила відповідну постанову ВРУ, ухвалену на початку грудня. Уряд та парламент України виступили єдиним фронтом задля мобілізації міжнародної відповіді проти зловживань Росії в ООН", - повідомив Ніколенко.

Він зазначив, що МЗС розпочало "масштабну та системну дипломатичну роботу з мобілізації коаліції однодумців та просування теми виключення РФ".

"Українські дипломати вже провели роботу у понад двох десятках країн з метою залучення їх до участі в глобальній адвокації виключення РФ із РБ ООН. Крім того, МЗС вже працює з понад трьома десятками лідерів громадської думки та авторитетних представників політичних, академічних та експертних кіл для адвокатування української ініціативи. Залучаємо осіб, які б могли адвокатувати не лише в конкретних країнах, а і на міжнародному рівні", - розповів речник міністерства.

За словами Ніколенка, кількість країн та адвокатів продовжить зростати. "Нині МЗС України фіналізує план заходів та кроків публічної кампанії з адвокації виключення Росії з Радбезу, паралельно проводячи консультації з партнерами щодо подальших дипломатичних кроків на цьому напрямі", - додав речник.

Він закликав парламентарів до "об’єднання зусиль на цьому напрямі".

Нагадаємо, торік у грудні МЗСУ повідомило, що Україна ініціює комплексний процес, спрямований на виключення Росії з Ради безпеки ООН та загалом з Організації Об'єднаних Націй.

У Польщі заявили, що міжнародне право дозволяє виключати країни з Організації, тому ініціатива нашої держави щодо Росії законна.