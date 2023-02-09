Париж поруч з Україною

Від редакції: На момент публікації тексту мер Парижа Анна Ідальго перебуває у Києві — вдруге від початку повномасштабного вторгнення. Під час виступу в сесійній залі Київради вона запевнила Київ у підтримці Франції і ще раз висловилася проти участі росіян в Олімпіаді-2024 в Парижі.

Фото: тг-канал Віталія Кличка

Майже через рік від початку війни, я хочу запевнити Київ і весь український народ у беззастережній підтримці міста Парижа, підтримці яка є сильною як ніколи.

Хочу віддати шану всім загиблим українським солдатам, пораненим, ушкодженим, всім цим життям і долям, зламаним безумством однієї людини.

Український народ великий у своєму спротиві.

Повернення війни у Європу є трагедією. Війни несправедливої, жорстокої і вбивчої, війни злочинної. Жодна жінка і жоден чоловік мого покоління не думали колись стикнутися з війною у своєму житті.

Я — донька іспанського біженця, який покинув батьківщину зі своїми батьками, втікаючи від громадянської війни. Я знаю, по крові і по духу, ціну боротьби між демократією і авторитарною владою. Авторитарною і кровожерною владою, для якої життя не становить жодної цінності, а свобода не існує.

Українці сьогодні є вартовими Європи.

Фото: тг-канал Віталія Кличка Мер Парижа Анн Ідальго виступає в сесійній залі Київради

Вартовими перед несамовитою брехнею, перед фальсифікаціями історії, перед цинічним і злочинним презирством до життя і до права.

Безумовно, російські сили і їх злочинні керівники напали на Україну, порушивши всі правила якими керується світова спільнота останніми десятиліттями.

Виступити на підтримку України - це наш обов’язок як громадян, як демократів і як Європейців. Україна, яка бореться за мир і за свою незалежність, прагне долучитися до Європейського союзу. Вона заслуговує на нашу повну підтримку.

Київ змінився з часу мого останнього приїзду у квітні 2022 року.

Фото: EPA/UPG

Я приїхала вручити місту почесне громадянство, за надання якого одноголосно проголосувала Міська рада Парижа. Київ тоді оговтувався після шоку несамовитої і нестерпної окупації свого передмістя. Я відвідала Ірпінь, Бучу і Бородянку. Я бачила там незаперечні докази варварства, яке ми сподівалися більше ніколи не бачити на теренах Європи після Другої Світової війни і конфлікту у колишній Югославії.

Сьогодні, у лютому 2023, я бачу місто яке стоїть і тримається.

Київ протистоїть. Як і вся Україна.

Вона стоїть незважаючи на холод, незважаючи на бомбардування, незважаючи на численні смерті, які вона оплакує і які ми оплакуємо разом з нею.

Париж і надалі буде поряд з Україною.

Фото: соцмережі Ейфелева вежа підсвічена кольорами Державного Прапора України

Париж лишатиметься, щоб надавати допомогу і відповідати на нагальні потреби.

Під час цього візиту ми передаємо десяток електричних генераторів, які ми пообіцяли восени, під час дискусії з українськими депутатами, яких дуже непокоїв брак енергії, опалення, електрики і води.

Париж буде поряд з нагоди Олімпійських і Паралімпійських Ігор 2024-го року.

Так довго, як російські сили бомбардуватимуть Україну, обиратимуть своєю ціллю цивільне населення і цивільні інфраструктури, так довго як російські солдати перебуватимуть на українській землі, російські атлети не повинні брати участь у спортивних змаганнях. Це моє переконання як мера, як політика, як європейки. Я не сумніваюся, що Міжнародний Олімпійський комітет займе саме таку позицію.

Фото: тг-канал Віталія Кличка

Париж буде поряд також щоб будувати майбутнє.

27 травня 1943-го року у Парижі, окупованому нацистами, зібралося перше засідання Національної Ради Спротиву. Воно мало на меті, паралельно до координації дій різних мереж Руху опору, розробити політичну, економічну і соціальну програму звільненої Франції. Готувати майбутнє - це вже наближати його. Уявляти реконструкцію, це означає вже змушувати війну відступати.

Париж стоїть поряд з Києвом і Україною в час війни. Він буде поряд і в час, коли настане мир.