Підготовка екіпажу до бою займає не більше однієї хвилини.

У Києві створили мобільні вогневі групи, які можуть збивати ворожі дрони-камікадзе, ракети та інші повітряні цілі.

Про це повідомив у Telegram командувач угруповання Сил та засобів оборони Києва, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"Для протидії "Шахедам" у підрозділах Угруповання сил та засобів оборони Києва створено мобільні вогневі групи. Підготовлені екіпажі на легкових автомобілях підвищеної прохідності - озброєні великокаліберними кулеметами та оснащені тепловізійними прицілами, а також іншими приладами виявлення цілей і лазерного цілевказання", - йдеться в повідомленні.

Фото: t.me/Pavliuk_KSV/3284

Фото: t.me/Pavliuk_KSV/3284

Фото: t.me/Pavliuk_KSV/3284

Вогневі позиції для мобільних груп визначені так, щоб екіпаж якнайшвидше прибув на місце. Підготовка екіпажу до бою займає не більше однієї хвилини.

Кількість мобільних груп у складі угруповання постійно збільшується. Також ведеться робота задля покращення їх технічного оснащення.