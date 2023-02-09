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За минулу добу росіяни обстріляли 23 населені пункти Харківщини, є загиблі та поранені

У районах Котлярівки та Табаївки ворог застосовував бойову авіацію.

За минулу добу росіяни обстріляли 23 населені пункти Харківщини, є загиблі та поранені
Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Минулої доби російські окупанти масовано обстрілювали прикордонні населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів області.

Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олег Синєгубов.

"Під вогнем ворога перебували щонайменше 23 населені пункти. У районах Котлярівки та Табаївки ворог застосовував бойову авіацію", - написав він.

Унаслідок масованих обстрілів Чугуївського району поранення отримали та були госпіталізовані п'ятеро цивільних осіб, у тому числі дитина.

У Вовчанську пошкоджені багатоквартирні та приватні житлові будинки, сталися пожежі, пошкоджено будівлю підрозділу ДСНС.

У смт Дворічна Куп'янського району внаслідок обстрілу загинули двоє людей. У Куп'янську обстрілами пошкоджені приватні житлові будинки.

Тривають роботи з розмінування області. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 25 вибухонебезпечних предметів.

"На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Наші захисники надійно тримають позиції та дають відсіч ворогу", - додав Синєгубов.

Нагадаємо, кількість поранених унаслідок обстрілу Чугуївського району, який стався вранці 8 лютого, зросла до пʼяти. 

7 лютого окупанти обстрілювали наближені до лінії зіткнення населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів. Внаслідок атаки поранення отримала дівчина, загинула літня жінка.

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