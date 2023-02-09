Путін уже втратив Україну, – Байден

Президент США запевнив, що допомога його країни українцям зараз є безстроковою.

Президент США Джо Байден вважає, що президент РФ "уже втратив Україну". У інтервʼю PBS NewsHour він сказав, що пишається тим, як "зміг повністю обʼєднати НАТО", коли росіяни вчинили повномасштабне вторгнення, пише Bloomberg.

Він наголосив, що зараз допомога США Україні є безстроковою.

"Путін ніяк не зможе – він уже втратив Україну", – сказав Байден в інтерв’ю, яке відбулося через день після його другої промови в Конгресі. У ній він назвав вторгнення Путіна "випробуванням на віки, випробуванням для Америки, випробуванням для світу".

Виголошуючи промову "Про становище країни" американський президент наголосив, що Штати стоятимуть поруч із Україною стільки, скільки буде потрібно.