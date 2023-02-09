Їх шукають: Хто в лідерах найпопулярніших держзрадників?
Їх шукають: Хто в лідерах найпопулярніших держзрадників?
​Війна. Прогноз на пів року
​Війна. Прогноз на пів року
Тікаючи з села на Чернігівщині, окупанти залишили гранату між мертвою жінкою та її живим немовлям, - Резніков
Тікаючи з села на Чернігівщині, окупанти залишили гранату між мертвою жінкою та її живим немовлям, - Резніков
Московський монастир для українських зрадників?
Московський монастир для українських зрадників?
Андрій Смирнов: «Люди повернуться до України, і їхні запити на справедливість будуть надзвичайно високими»
Андрій Смирнов: «Люди повернуться до України, і їхні запити на справедливість будуть надзвичайно високими»
Нардеп Герасимов викинув вручені прокуроркою матеріали кримінальної справи з вікна машини
Нардеп Герасимов викинув вручені прокуроркою матеріали кримінальної справи з вікна машини
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Історична промова Байдена: США готові перемагати Китай
Історична промова Байдена: США готові перемагати Китай
ГоловнаСвіт

Путін уже втратив Україну, – Байден

Президент США запевнив, що допомога його країни українцям зараз є безстроковою. 

Путін уже втратив Україну, – Байден
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден вважає, що президент РФ "уже втратив Україну". У інтервʼю PBS NewsHour він сказав, що пишається тим, як "зміг повністю обʼєднати НАТО", коли росіяни вчинили повномасштабне вторгнення, пише Bloomberg.

Він наголосив, що зараз допомога США Україні є безстроковою. 

"Путін ніяк не зможе – він уже втратив Україну", – сказав Байден в інтерв’ю, яке відбулося через день після його другої промови в Конгресі. У ній він назвав вторгнення Путіна "випробуванням на віки, випробуванням для Америки, випробуванням для світу".

Виголошуючи промову "Про становище країни" американський президент наголосив, що Штати стоятимуть поруч із Україною стільки, скільки буде потрібно.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також